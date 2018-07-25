Нацотбор "Евровидения-2019": что известно о группе BAHROMA

BAHROMA: что известно об участниках Нацотбора на "Евровидение-2019".

10 января телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ огласили имена участников Национального отбора на “Евровидение-2019“ (полный перечень конкурсантов смотрите здесь). Выступят они в таком порядке.

Среди участников - группа BAHROMA. Ivona предлагает узнать, чем интересен этот коллектив.

BAHROMA - украинский альтернативный коллектив, который был основан в 2009 году. В состав группы входят:

Роман Бахарев — гитара, вокал

Дмитрий Крузов — гитара

Юрий Нацвлишвили — бас-гитара

Александр Баринов — ударные

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В 2014 году группа выпустила свой дебютный альбом “Внутри“. В 2016 году вышел мини-альбом под названием “Ипи“, который включает в себя пять композиций. Саунд-продюсером записи выступил клавишник группы “Океан Ельзи“ Милош Елич.

Следующий альбом BAHROMA “DOM“ вышел полтора года назад. Песни были написаны в европейском туре на протяжении года.

Музыкальный обозреватель Борис Барабанов говорит о группе так:

Bahroma — это ведь совершенно “наша“ вещь. Немного Brainstorm, немного “Океана Ельзи“, немного “Мумий Тролля“, но при этом и индивидуальная интонация, и молодая искра. Такое сочетание эпигонства и драйва на территориях с более развитой музыкальной индустрией немедленно приводит группу на обложки журналов типа NME. Это должно звучать из каждого русскоязычного утюга.



Это будет вторая попытка BAHROMA покорить поклонников “Евровидения“ - коллектив уже участвовал в Нацотборе в 2011 году. Вот как это было:

Пока неизвестно, с какой песней выступят участники группы BAHROMA, но о самой постановке они говорят так:

Мы невероятно счастливы, что режиссером нашего номера будет режиссер-хореограф и основатель Apache Crew — Анатолий Сачивко. Поверьте: то, что мы готовим, не оставит никого равнодушным!

Материалы об остальных участниках Нацотбора “Евровидения-2019“ читайте скоро на Ivona.

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Утром 22 января стало известно, что TAYANNA отказалась от участия в Нацотборе. Вместо нее выступит певица MARUV, читайте о ней здесь.

Ранее мы рассказывали о певцах Ivan NAVI и LAUD, артистке VERA KEKELIA и группах Braii, Brunettes Shoot Blondes, Freedom Jazz, ANNA MARIA, The Hypnotunez, “ЦеШо“, YUKO и KAZKA, которые также принимают участие в Нацотборе “Евровидения-2019“