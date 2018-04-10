Группа The Hypnotunez: что известно об участниках Нацотбора на "Евровидение-2019" в Украине.

Нацотбор "Евровидения-2019": что известно о группе The Hypnotunez instagram.com/the_hypnotunez

10 января телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ огласили имена участников Национального отбора на “Евровидение-2019“ (полный перечень конкурсантов смотрите здесь).

Среди них - группа The Hypnotunez. Ivona предлагает узнать, кто входит в состав коллектива, а также в каком стиле они играют.

Читай также: Мадонна может выступить на “Евровидении-2019“

История группы The Hypnotunez берет свое начало в 2013 году. Именно тогда фронтмен коллектива Гера Луидзе занялся поисками музыкантов в Виннице. На данный момент в состав группы входят:

Гера Луидзе – контрабас, вокал;

Тимур Ахтамов – саксофон;

Сергей Суздальцев – ударные;

Владимир Линник – тромбон;

Антон Гнатенко – саксофон;

Юрий Бикбаев – гитара.

Музыканты принимали участие в вокальном конкурсе “Х-фактор 7“. Они смогли покорить сердце фронтвумен The Hardkiss Юлии Саниной, которая сделала The Hypnotunez джокерами седьмого сезона проекта.

В своем творчестве The Hypnotunez совмещают джаз, свинг и панк-рок. Сами музыканты называют свой стиль так: swingcore.

Название группы походит от слова hypno (гипно-), и tune – мелодия, таким образом The Hypnotunez означает “гипнотическая мелодия“.

Гера Луидзе говорит об участии коллектива в Нацотборе так:

Что-то давненько мы не были в Израиле. А, стоп, мы никогда не были в Израиле! Если серьезно, мы хотим предложить альтернативу украинскому шоу-бизнесу и расширить аудиторию, которая ним заинтересуется.

Читай также: “Евровидение-2019“: с какими песнями конкурсанты пойдут на Нацотбор

Пока что неизвестно, с какой песней The Hypnotunez будут бороться за право представлять Украину на “Евровидении“.

Материалы об остальных участниках Нацотбора “Евровидения-2019“ читайте скоро на Ivona.

Ранее мы рассказывали о группах Braii, Freedom Jazz, YUKO и KAZKA, которые также принимают участие в Нацотборе “Евровидения-2019“.