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Нацотбор "Евровидения-2019": что известно о группе The Hypnotunez

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Группа The Hypnotunez: что известно об участниках Нацотбора на "Евровидение-2019" в Украине.
Нацотбор "Евровидения-2019": что известно о группе The Hypnotunez
Нацотбор "Евровидения-2019": что известно о группе The Hypnotunez
instagram.com/the_hypnotunez

10 января телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ огласили имена участников Национального отбора на “Евровидение-2019“ (полный перечень конкурсантов смотрите здесь).

Среди них - группа The Hypnotunez. Ivona предлагает узнать, кто входит в состав коллектива, а также в каком стиле они играют.

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История группы The Hypnotunez берет свое начало в 2013 году. Именно тогда фронтмен коллектива Гера Луидзе занялся поисками музыкантов в Виннице. На данный момент в состав группы входят:

  • Гера Луидзе – контрабас, вокал;
  • Тимур Ахтамов – саксофон;
  • Сергей Суздальцев – ударные;
  • Владимир Линник – тромбон;
  • Антон Гнатенко – саксофон;
  • Юрий Бикбаев – гитара.

Музыканты принимали участие в вокальном конкурсе “Х-фактор 7“. Они смогли покорить сердце фронтвумен The Hardkiss Юлии Саниной, которая сделала The Hypnotunez джокерами седьмого сезона проекта.

В своем творчестве The Hypnotunez совмещают джаз, свинг и панк-рок. Сами музыканты называют свой стиль так: swingcore.

Название группы походит от слова hypno (гипно-), и tune – мелодия, таким образом The Hypnotunez означает “гипнотическая мелодия“.

Гера Луидзе говорит об участии коллектива в Нацотборе так:

Что-то давненько мы не были в Израиле. А, стоп, мы никогда не были в Израиле! Если серьезно, мы хотим предложить альтернативу украинскому шоу-бизнесу и расширить аудиторию, которая ним заинтересуется.

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Пока что неизвестно, с какой песней The Hypnotunez будут бороться за право представлять Украину на “Евровидении“. 

Материалы об остальных участниках Нацотбора “Евровидения-2019“ читайте скоро на Ivona.

Ранее мы рассказывали о группах Braii, Freedom Jazz, YUKO и KAZKA, которые также принимают участие в Нацотборе “Евровидения-2019“.

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Теги: The Hypnotunez, Евровидение-2019, Нацотбор на Евровидение-2019 в Украине
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