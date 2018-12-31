Нацотбор "Евровидения-2019": что известно о группе YUKO

Группа YUKO: что известно об участниках Нацотбора на "Евровидение-2019" в Украине.

10 января телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ огласили имена участников Национального отбора на “Евровидение-2019“ (полный перечень конкурсантов смотрите здесь).

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В их число вошла молодая украинская группа YUKO - резиденты музыкального лейбла Ивана Дорна Masterskaya. Ivona предлагает узнать, что известно об участниках коллектива и в каком стиле они работают.

YUKO - это солистка Юлия Юрина и мультиинструменталист Стас Королев, которые в своем творчестве сочитают электронную музыку и фольклорные мотивы.

В 2017 году вышел их первый альбом DITCH, который получил очень высокую оценку критиков.

В 2018 году YUKO выпустили концептуальный альбом DURA? Слушатели приняли его очень тепло и вывели в топ лонгплеев прошлого года.

YUKO обожают и поддерживают не только в Украине, но и в Европе - музыканты вовсю выступают на различных фестивалях, где их встречают очень радушно.

Кроме того, участники коллектива уже выпустили песню в коллаборации с известными Diplo и MØ. Она получила название Stay Open.

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На Нацотборе YUKO выступят с песней GALYNA GULIALA из альбома DURA? Музыканты решили не создавать песню специально под конкурс и отказались от использования английского языка. За право участвовать в “Евровидении“ артисты поборются с аутентичным фольклорным текстом.

Материалы об остальных участниках Нацотбора “Евровидения-2019“ читайте скоро на Ivona.

Ранее мы рассказывали о группах Braii, Freedom Jazz и KAZKA, которые также принимают участие в Нацотборе “Евровидения-2019“.