Нацотбор "Евровидения-2019": что известно о группе YUKO
10 января телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ огласили имена участников Национального отбора на “Евровидение-2019“ (полный перечень конкурсантов смотрите здесь).
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В их число вошла молодая украинская группа YUKO - резиденты музыкального лейбла Ивана Дорна Masterskaya. Ivona предлагает узнать, что известно об участниках коллектива и в каком стиле они работают.
Наше первое фото в 2019 году. Встретили этот год на сцене и безостановочно готовим для вас много нового. А вы готовите свои телефоны слать смс за нас на Национальном отборе на Евровидение? Для тех, кто каким-то чудом пропустил эту новость, да, мы участвуем 🤜🤛 photo: @warwara.ja #YUKO #YUKOUA
YUKO - это солистка Юлия Юрина и мультиинструменталист Стас Королев, которые в своем творчестве сочитают электронную музыку и фольклорные мотивы.
2018 год, мы почти готовы сказать тебе спасибо и гудбай! Прокручиваем в памяти этот год и понимаем, как много было хорошего: - отыграли первый сольник в @atlas.37 и сразу же собрали полный зал; - съездили в тур по Украине с первым альбомом; - записали первую международную коллаборацию — с Diplo и MØ; - собрали первые полтора миллиона просмотров на Youtube; - выступили на крупных фестивалях Украины; - cъездили на несколько европейских фестивалей; - записали второй полноформатный альбом; - сняли новый клип; - сняли лайв, собранный из фрагментов пяти новых песен в пяти локациях в один шот; - открыли для себя акустический формат с фортепиано и с акустической гитарой; - вошли в топы лучших украинских альбомов по версии The Village, Новое Время, Еспресо ( и других) и стали лучшим украинским альбомом года по версии @slukh.media; - стали поднимать волнующие нас социальные темы. Хотим поблагодарить всех, кто был с нами в уходящем году и помогал в реализации всех наших идей ( всех тегнуть не удалось, не обессудьте) @dornabanda @masterskayalab @prodjshop @grigoryfatyanov @o_officialpage @gunter777 @klarosstasya @bida_hair_project @kostyagoncharuk @nazar_manuliak @vesnavosenu А также всем-всем остальным, кто нам помогал и поддерживал. И, конечно, спасибо нашим юкерам, вы - лучшие! Дальше — больше В новогоднюю ночь ищите нас в Атласе, и в эфирах: UA:Перший и в «Годный год» @godniy_year на Youtube!
В 2017 году вышел их первый альбом DITCH, который получил очень высокую оценку критиков.
В 2018 году YUKO выпустили концептуальный альбом DURA? Слушатели приняли его очень тепло и вывели в топ лонгплеев прошлого года.
YUKO обожают и поддерживают не только в Украине, но и в Европе - музыканты вовсю выступают на различных фестивалях, где их встречают очень радушно.
Кроме того, участники коллектива уже выпустили песню в коллаборации с известными Diplo и MØ. Она получила название Stay Open.
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На Нацотборе YUKO выступят с песней GALYNA GULIALA из альбома DURA? Музыканты решили не создавать песню специально под конкурс и отказались от использования английского языка. За право участвовать в “Евровидении“ артисты поборются с аутентичным фольклорным текстом.
Материалы об остальных участниках Нацотбора “Евровидения-2019“ читайте скоро на Ivona.
Ранее мы рассказывали о группах Braii, Freedom Jazz и KAZKA, которые также принимают участие в Нацотборе “Евровидения-2019“.
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