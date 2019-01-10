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"Евровидение-2019": названы все участники Нацотбора от Украины

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Стали известны имена 16 участников Национального отбора на "Евровидение-2019" от Украины: полный перечень.
"Евровидение-2019": названы все участники Нацотбора от Украины
"Евровидение-2019": названы все участники Нацотбора от Украины
eurovision.tv

Телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ огласили имена полуфиналистов Национального отбора на международный песенный конкурс “Евровидение-2019“, который пройдет в Израиле.

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Уже с 9 февраля музыканты в прямых эфирах представят свои конкурсные песни, за которые украинцы смогут отдать свои голоса. За право представить Украину на “Евровидении“ в 2019 году поборются 16 исполнителей.

В этом году в Нацотборе примут участие как новые лица, так и хорошо известные зрителю исполнители.

"Евровидение-2019": названы все участники Нацотбора от Украины
пресс-служба канала СТБ

Ivona публикует весь список участников:

  • Braii
  • Freedom jazz
  • KAZKA
  • YUKO
  • The Hypnotunez
  • LAUD
  • TAYANNA
  • Brunettes Shoot Blondes
  • VERA KEKELIA 
  • ЦеШо
  • Ivan NAVI
  • ANNA MARIA
  • BAHROMA
  • LETAY
  • КiRA MAZUR
  • KHAYAT

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Подробнее о каждом из участников Нацотбора читайте скоро на Ivona.

Музыкальный продюсер Национального отбора в Украине Руслан Квинта отметил:

Национальный отбор снова радует очень качественным составом исполнителей и абсолютно разными жанрами. Традиционно к нам пришли новые, молодые и интересные артисты, со своим музыкальным видением и уже сложившейся популярностью. Есть среди участников и те, кому в прошлом году на этапе кастинга удача не улыбнулась. Приятно, что они не сложили руки, а прислушались к нашим советам и использовали этот год, чтобы подготовиться максимально качественно и профессионально. Особенно ценно, что снова готовы сражаться звезды, которые уже имеют опыт участия в этом непростом отборе.  Ведь настоящий артист всегда будет идти до конца. Я желаю всем полуфиналистам удачи в этой непредсказуемой борьбе за путевку в особенный мир музыки — конкурс “Евровидение“.

По правилам, 22 января состоится традиционная жеребьевка, которая определит порядок выступлений конкурсантов в полуфиналах. 

Прямые эфиры Национального отбора-2019 пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Напомним, ранее мы писали о том, что победитель “Евровидения-2017“ Сальвадор Собрал изменился до неузнаваемости. Как певец выглядит сейчас, смотрите здесь.

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Теги: Евровидение 2019, Нацотбор Евровидения в Украине
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
VinsBad    10.01.2019, 10:31
Оценка:  0
VinsBad
Цікаво, Таяна нарешті вимучить перемогу чи знову пролетить?..
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