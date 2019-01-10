Стали известны имена 16 участников Национального отбора на "Евровидение-2019" от Украины: полный перечень.

Телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ огласили имена полуфиналистов Национального отбора на международный песенный конкурс “Евровидение-2019“, который пройдет в Израиле.

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Уже с 9 февраля музыканты в прямых эфирах представят свои конкурсные песни, за которые украинцы смогут отдать свои голоса. За право представить Украину на “Евровидении“ в 2019 году поборются 16 исполнителей.

В этом году в Нацотборе примут участие как новые лица, так и хорошо известные зрителю исполнители.

"Евровидение-2019": названы все участники Нацотбора от Украины пресс-служба канала СТБ

Ivona публикует весь список участников:

Braii

Freedom jazz

KAZKA

YUKO

The Hypnotunez

LAUD

TAYANNA

Brunettes Shoot Blondes

VERA KEKELIA

ЦеШо

Ivan NAVI

ANNA MARIA

BAHROMA

LETAY

КiRA MAZUR

KHAYAT

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Подробнее о каждом из участников Нацотбора читайте скоро на Ivona.

Музыкальный продюсер Национального отбора в Украине Руслан Квинта отметил:

Национальный отбор снова радует очень качественным составом исполнителей и абсолютно разными жанрами. Традиционно к нам пришли новые, молодые и интересные артисты, со своим музыкальным видением и уже сложившейся популярностью. Есть среди участников и те, кому в прошлом году на этапе кастинга удача не улыбнулась. Приятно, что они не сложили руки, а прислушались к нашим советам и использовали этот год, чтобы подготовиться максимально качественно и профессионально. Особенно ценно, что снова готовы сражаться звезды, которые уже имеют опыт участия в этом непростом отборе. Ведь настоящий артист всегда будет идти до конца. Я желаю всем полуфиналистам удачи в этой непредсказуемой борьбе за путевку в особенный мир музыки — конкурс “Евровидение“.

По правилам, 22 января состоится традиционная жеребьевка, которая определит порядок выступлений конкурсантов в полуфиналах.

Прямые эфиры Национального отбора-2019 пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

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