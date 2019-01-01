Мадонна может выступить на "Евровидении-2019"

Легендарную артистку Мадонну пригласили выступить на песенном конкурсе "Евровидение": все подробности.

Мадонна может выступить на конкурсе Евровидение 2019 Getty images

Королева поп-музыки Мадонна может выступить на международном песенном конкурсе “Евровидение-2019“ в Израиле.

Это произойдет, если певица примет приглашение организаторов конкурса, передает израильское издание Ynet.

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Организаторы “Евровидения-2019“ ведут активные переговоры с представителями Мадонны. Пока что они не пришли к согласию - уточняется сумма гонорара, которая, очевидно, является громадной и вряд ли посильной для Израиля.

Ранее страна уже столкнулась с финансовыми трудностями при подготовке к “Евровидению“. Его могли перенести из Израиля, так как местный телерадиовещатель KAN долго искал 13,7 млн долларов залога для проведения конкурса.

“Евровидение-2019“ пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая 2019 года. Недавно был показан логотип конкурса.

Израиль примет "Евровидение" благодаря победе певицы Netta с песней Toy в 2018 году:

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К слову, в феврале в Украине состоится Нацотбор на “Евровидение-2019“. Благодаря нему жители нашей страны выберут музыканта, который примет участие в песенном конкурсе. Полный список претендентов смотрите здесь.

Напомним, популярная певица Рианна подала в суд на своего отца. О причине такого поступка читайте здесь.