Нацотбор "Евровидения-2019": что известно о группе Braii

Группа Braii: что известно об участниках Нацотбора на "Евровидение-2019" в Украине.

В четверг, 10 января, телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ огласили имена участников Национального отбора на “Евровидение-2019“ (полный перечень конкурсантов смотрите здесь).

Читай также: “Евровидение-2019“: с какими песнями конкурсанты пойдут на Нацотбор

Среди них - молодая украинская группа Braii, пока еще мало известная публике. Ivona предлагает узнать, в каком направлении работает этот коллектив и кто является его участниками.

Braii (“Брай“) - это вокалистка Оксана Брызгалова, бас-гитаристка Инна Рассамаха, гитарист Андрей Шулаков, барабанщик Слава Лось и саунд-продюсер Алекс Кривошеев.

Оксана Брызгалова говорит о музыкальном стиле группы так:

Есть составляющие пост-панка. Могу сказать, что это готическая, нуарная музыка. Но в ней есть и некоторые простые элементы, которые позволяют эту музыку взять и напеть.

В мае 2018 года Braii выпустили свой дебютный мини-альбом City Of Nothing, летом группа представила его со сцены фестиваля BeLive. Оксана Брызгалова описыват альбом таким образом:

City of Nothing — это пять отдельных историй из жизни. Честных, откровенных и без прикрас, расставленных в хронологическом порядке. Это истории о чувствах, близости, потерях, страхах и бесстрашии, глупости и своей правде. Квинтэссенция пройденного за последние 7 лет. Такие истории складываются из желания ощутить все на себе, идти туда где страшно, но жутко интересно, и для меня моя музыка- это возможность рассказать об этом, разделить пережитое.

Читай также: Победитель “Евровидения“ изменился до неузнаваемости

У всех участников Braii есть музыкальное образование и опыт работы в различных проектах: Андрей Шулаков играл в группе Magua, а Инна Рассамаха сотрудничала с ROZHDEN и LAYAH.

На Нацотборе “Евровидения-2019“ Braii выступят с песней Maybe. Послушать ее можно здесь:

Материалы об остальных участниках Нацотбора "Евровидения-2019" читайте скоро на Ivona.

Ранее мы предлагали проголосовать за своего фаворита Нацотбора на “Евровидение-2019“. Сделать это можно здесь.