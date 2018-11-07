Нацотбор "Евровидения-2019": что известно о группе Braii
В четверг, 10 января, телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ огласили имена участников Национального отбора на “Евровидение-2019“ (полный перечень конкурсантов смотрите здесь).
Читай также: “Евровидение-2019“: с какими песнями конкурсанты пойдут на Нацотбор
Среди них - молодая украинская группа Braii, пока еще мало известная публике. Ivona предлагает узнать, в каком направлении работает этот коллектив и кто является его участниками.
Braii (“Брай“) - это вокалистка Оксана Брызгалова, бас-гитаристка Инна Рассамаха, гитарист Андрей Шулаков, барабанщик Слава Лось и саунд-продюсер Алекс Кривошеев.
Оксана Брызгалова говорит о музыкальном стиле группы так:
Есть составляющие пост-панка. Могу сказать, что это готическая, нуарная музыка. Но в ней есть и некоторые простые элементы, которые позволяют эту музыку взять и напеть.
В мае 2018 года Braii выпустили свой дебютный мини-альбом City Of Nothing, летом группа представила его со сцены фестиваля BeLive. Оксана Брызгалова описыват альбом таким образом:
City of Nothing — это пять отдельных историй из жизни. Честных, откровенных и без прикрас, расставленных в хронологическом порядке. Это истории о чувствах, близости, потерях, страхах и бесстрашии, глупости и своей правде. Квинтэссенция пройденного за последние 7 лет. Такие истории складываются из желания ощутить все на себе, идти туда где страшно, но жутко интересно, и для меня моя музыка- это возможность рассказать об этом, разделить пережитое.
Читай также: Победитель “Евровидения“ изменился до неузнаваемости
У всех участников Braii есть музыкальное образование и опыт работы в различных проектах: Андрей Шулаков играл в группе Magua, а Инна Рассамаха сотрудничала с ROZHDEN и LAYAH.
На Нацотборе “Евровидения-2019“ Braii выступят с песней Maybe. Послушать ее можно здесь:
Материалы об остальных участниках Нацотбора "Евровидения-2019" читайте скоро на Ivona.
Ранее мы предлагали проголосовать за своего фаворита Нацотбора на “Евровидение-2019“. Сделать это можно здесь.
Полная версия правил