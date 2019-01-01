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"Евровидение-2019": кто представит Украину на конкурсе? (голосование)

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В мае в Израиле состоится международный песенный конкурс "Евровидение-2019": выбираем представителя Украины.
"Евровидение-2019": кто представит Украину на конкурсе?
"Евровидение-2019": кто представит Украину на конкурсе?
Ivona

В четверг, 10 января, телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ огласили имена полуфиналистов Национального отбора на международный песенный конкурс “Евровидение-2019“.

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За право представлять Украину на “Евровидении“ в 2019 году поборются Braii, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, The Hypnotunez, LAUD, TAYANNA, Brunettes Shoot Blondes, VERA KEKELIA, ЦеШо, Ivan NAVI, ANNA MARIA, BAHROMA, LETAY, КiRA MAZUR, KHAYAT.

Ivona предлагает своим читателям выбрать исполнителя, который, по их мнению, больше всего заслуживает на участие в конкурсе “Евровидение-2019“. Проголосовать за своего фаворита можно здесь (щелкните на стрелочку возле имени музыканта, чтобы отдать ему свой голос):

 

Напомним, ранее мы писали о том, что победитель “Евровидения-2017“ Сальвадор Собрал изменился до неузнаваемости. Как сейчас выглядит музыкант, смотрите здесь.

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Теги: Евровидение 2019, Нацотбор на Евровидение 2019 в Украине, голосование
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