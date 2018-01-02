Победитель "Евровидения" изменился до неузнаваемости

Узнайте, как португальский музыкант Сальвадор Собрал выглядит в 2019 году.

Португальский певец, победитель международного песенного конкурса “Евровидение-2017“ Сальвадор Собрал изменился до неузнаваемости.

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После перенесенной операции на сердце музыкант поправился и сменил прическу. Об этом свидетельствуют свежие фотографии и видеоролики, опубликованные в его Instagram-аккаунте.

Раньше Сальвадор Собрал был очень худым и носил длинные волосы.

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В сентябре 2017 года Сальвадор Собрал попал в реанимацию с осложнением врожденного порока сердца. Почти три месяца ожидал подходящий донорский орган. В декабре 2017 года артист перенес четырехчасовую операцию, которая завершилась успешно, в госпитале Санта-Круз.

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