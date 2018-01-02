Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Победитель "Евровидения" изменился до неузнаваемости

Комментариев: 0
Узнайте, как португальский музыкант Сальвадор Собрал выглядит в 2019 году.
Сальвадор Собрал изменился до неузнаваемости
Сальвадор Собрал изменился до неузнаваемости
getty images

Португальский певец, победитель международного песенного конкурса “Евровидение-2017“ Сальвадор Собрал изменился до неузнаваемости.

Читай также: Победитель “Евровидения“ выпустил первый клип после тяжелой операции

После перенесенной операции на сердце музыкант поправился и сменил прическу. Об этом свидетельствуют свежие фотографии и видеоролики, опубликованные в его Instagram-аккаунте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

📷 Tomás Monteiro

Допис, поширений Salvador Sobral (@salvadorsobral.music)

Раньше Сальвадор Собрал был очень худым и носил длинные волосы.

Также предлагаем вспомнить, как выглядел Сальвадор Собрал во время выступления на "Евровидении-2017" в Киеве.

В сентябре 2017 года Сальвадор Собрал попал в реанимацию с осложнением врожденного порока сердца. Почти три месяца ожидал подходящий донорский орган. В декабре 2017 года артист перенес четырехчасовую операцию, которая завершилась успешно, в госпитале Санта-Круз.

Ранее мы сообщали, действительно ли украинская ведущая Катя Осадчая беременна третьим ребенком.

Поделись:
Теги: Сальвадор Собрал, фото, Евровидение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь