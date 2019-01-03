Катя Осадчая беременна третьим ребенком: правда или нет?

Украинскую ведущую Катю Осадчую заподозрили в беременности: так ли это на самом деле?

Известную украинскую ведущую Катю Осадчую заподозрили в третьей беременности. Причиной стал один из снимков, сделанных во время ее отпуска на Маврикии.

Поклонникам Осадчей показалось, что она скрывает округлившийся живот под длинным развевающимся сарафаном. Они тут же принялись высказывать свои догадки в комментариях.

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Предположения подписчиков Катя никак не комментировала, однако доказала, что на данный момент не причин думать, что она находится в интересном положении, опубликовав фото в купальнике.

На нем видно, что у Осадчей - идеально стройная фигура, а беременный живот - лишь выдумка фанатов.

Катя Осадчая в купальнике instagram.com/kosadcha

Отметим, что на данный момент Катя Осадчая воспитывает двоих сыновей - 16-летнего Илью от первого мужа Олега Полищука и годовалого Ивана от нынешнего мужа Юрия Горбунова.

Напомним, ранее украинская певица Надя Дорофеева пожаловалась на проблемы со здоровьем.