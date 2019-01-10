"Евровидение-2019": с какими песнями конкурсанты пойдут на Нацотбор
За участие в международном песенном конкурсе “Евровидение-2019“ на Нацотборе поборются 16 украинских артистов.
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В этом году за право представлять Украину на конкурсе будут сражаться как новые лица, так и хорошо известные зрителю исполнители. Некоторые из них уже презентовали в сети свои конкурсные песни.
Ivona предлагает послушать, с какими композициями украинские музыканты отправятся на Нацотбор-2019.
- КiRA MAZUR
Певица выступит на Нацотборе с украиноязычной песней “Дихати“. KiRA MAZUR является автором музыки и слов.
- ANNA MARIA
Певицы-близняшки ANNA MARIA поборются за право представлять нашу страну на “Евровидении“ в 2019 году с песней My road, которую написали сами.
Новость будет дополняться по мере презентации новых песен.
Напомним, ранее мы предлагали проголосовать за своего фаворита на Нацотборе “Евровидения-2019“. Сделать это можно здесь.
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