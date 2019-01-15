Нацотбор "Евровидения-2019": что известно о группе KAZKA

Группа KAZKA: что известно об участниках Нацотбора на "Евровидение-2019" в Украине.

10 января телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ огласили имена участников Национального отбора на “Евровидение-2019“ (полный перечень конкурсантов смотрите здесь).

Среди них - уже известная в Украине и далеко за ее пределами группа KAZKA. Ivona предлагает узнать, кто входив в состав группы и что они поют.

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Впервые о группе KAZKA заговорили в 2017 году, когда вокалистка Саша и гитарист Никита (тогда они еще выступали дуэтом) пришли на кастинг “Х-Фактора“ с раскрученной авторской песней “Свята“. Коллектив очень понравился и судьям, и зрителям: KAZKA назвали главным открытием восьмого сезона вокального шоу.

После ухода из “Х-Фактора“ группа моментально начала строить музыкальную карьеру. Всего за первый год им удалось получить такие премии: “Открытие года-2017“ по версии музыкальной премии YUNA, “Дебют года-2017“ по версии музыкального издания Karabas Live, “Нові імена“ по версии “Золота Жар-Птиця“, “Краща пісня поп-гурту“ (“Свята“) и “Кращий дебют“ по версии Країна ФМ.



В 2018 году к Саше и Никите присоединился третий участник - Дима, который играет на духовых инструментах. Об этом стало известно на Нацотборе “Евровидения-2018“ (да-да, KAZKA уже пробовали свои силы в музыкальном состязании, однако не прошли даже в финал). Вот как ребята выступили тогда:

В апреле 2018 года вышел альбом KARMA, который произвел настоящий фурор.

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В лонгплей вошел хит “Плакала“, который менее чем за полгода собрал рекордных 50 миллионов прослушиваний лишь на этом YouTube. Песня долгое время возглавляла всевозможные чарты Украины, России, Болгарии, Молдавии. Более того, композиция “Плакала“ находилась в топ-20 мирового (!!!) чарта Shazam. Ее уже перепели на множестве языков, а недавно сами участники KAZKA представили англоязычную версию хита (слушайте ее здесь).

Недавно KAZKA вернулись со своего первого гастрольного тура и вовсю готовятся к выступлению на Нацотборе (к слову, судя по различным опросам, именно эта группа является фаворитом среди зрителей).

Пока что неизвестно, с какой песней музыканты поборются за право представлять Украину на “Евровидении“ в 2019 году. Однако в Европе KAZKA любят, поэтому у ребят есть все шансы выбороть себе путевку на конкурс.

Материалы об остальных участниках Нацотбора “Евровидения-2019“ читайте скоро на Ivona.

Напомним, ранее мы писали о группах Braii и Freedom Jazz, которые будут участвовать в Нацотборе “Евровидения-2019“.