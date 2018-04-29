Что послушать: KAZKA выпустила дебютный альбом «KARMA»

KAZKA - «KARMA»: слушать онлайн альбом .

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Украинская группа KAZKA, участник шоу «Х-фактор» и национального отбора на «Евровидение 2018», представила свой дебютный альбом «KARMA». Пластинка получила слоган «Любовь сильнее судьбы — это KARMA», сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу коллектива.

Сами участники группы говорят об альбоме следующее:

Конечно, только мы решаем, как сложатся наши судьбы. Но все, что должно произойти – произойдет. Жизнь испытывает тебя на прочность множество раз, бьет больно, а учит жестко. Но все песни будут написаны и услышаны. Все твои люди не отведут глаз, коснутся сердца, останутся навсегда. Не сомневайся ни минуты, твой ли это путь, пусть как бы он ни был тернист. Ты найдешь ответы, победишь, дойдешь. Помни, ты пришел в этот мир, чтобы быть влюбленным и в конце счастливым. Такая твоя карма».

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Альбом «KARMA» включает в себя десять песен, три из которых уже известны публике – «Свята», «Чудеса», «Сама», а также кавер песни «Мовчати» группы Скрябин и Ирины Билык.

Послушать новые песни KAZKA можно будет на презентации дебютного альбома 1 июня в киевском клубе ATLAS.

KAZKA - «KARMA»: слушать онлайн альбом

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