Нацотбор "Евровидения-2019": что известно о группе Freedom jazz
В четверг, 10 января, телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ огласили имена участников Национального отбора на “Евровидение-2019“ (полный перечень конкурсантов смотрите здесь).
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Одними из них являются участницы джаз/свинг-коллектива Freedom jazz. Ivona предлагает узнать, кто входив в состав группы и что они поют.
Freedom jazz был создан еще в 2008 году. В его состав входят исключительно девушки - яркие, энергичные, настоящие героини мюзиклов. Сейчас группа состоит из 10 участниц: группа саксофонов, клавишные, ударные, бас-гитара, гитара, труба и трио вокалисток.
Коллектив Freedom jazz исполняет как давно забытые композиции, так и каверы известных мировых хитов.
Пока что неизвестно, с какой песней девушки пойдут на Нацотбор "Евровидения-2019", однако они пообещали, что это будет "бомба".
Материалы об остальных участниках Нацотбора “Евровидения-2019“ читайте скоро на Ivona.
Напомним, ранее мы писали о группе Braii, которая также поборется за право представлять Украину на конкурсе "Евровидение" в 2019 году.
Полная версия правил