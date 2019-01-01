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"Евровидение-2019": определен порядок выступления участников Нацотбора

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Озвучены результаты жеребьевки Нацотбора на "Евровидение-2019": кто под каким номером выступит в полуфиналах.
Евровидение 2019: определен порядок выступления участников Нацотбора
Евровидение 2019: определен порядок выступления участников Нацотбора
пресс-служба канала СТБ

Во вторник, 22 января, прошла жеребьевка Нацотбора на “Евровидение-2019“ в Украине. Благодаря ей стало известно, кто под каким номером выступит в полуфиналах.

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К тому же во время жеребьевки назвали нового участника Нацотбора, который заменит певицу TAYANNA  - она отказалась от участияВместо нее в Нацотборе выступит популярная украинская певица MARUV.

Полуфиналы украинского Нацотбора состоятся 9 и 16 февраля, а финал - 23 февраля. Их покажут в эфире телеканалов СТБ и UA:Перший.

Кто выступит в первом полуфинале (9 февраля):

  1. Thy Hypnotunez
  2. LETAY
  3. VERA KEKELIA
  4. ЦеШо
  5. YUKO
  6. MARUV
  7. Brunettes Shoot Blondes
  8. BAHROMA

Кто выступит во втором полуфинале (16 февраля):

  1. Ivan NAVI
  2. ANNA MARIA
  3. KAZKA
  4. KiRA MAZUR
  5. KAUD
  6. KHAYAT
  7. Braii
  8. Freedom Jazz

Ранее мы предлагали проголосовать за своего фаворита Нацотбора на “Евровидение-2019“. Сделать это можно здесь.

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Теги: Евровидение-2019, Нацотбор на Евровидение-2019 в Украине
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