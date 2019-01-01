"Евровидение-2019": определен порядок выступления участников Нацотбора

Озвучены результаты жеребьевки Нацотбора на "Евровидение-2019": кто под каким номером выступит в полуфиналах.

Во вторник, 22 января, прошла жеребьевка Нацотбора на “Евровидение-2019“ в Украине. Благодаря ей стало известно, кто под каким номером выступит в полуфиналах.

Читай также: Названо имя новой ведущей бекстейджа Нацотбора “Евровидения-2019“

К тому же во время жеребьевки назвали нового участника Нацотбора, который заменит певицу TAYANNA - она отказалась от участия. Вместо нее в Нацотборе выступит популярная украинская певица MARUV.

Полуфиналы украинского Нацотбора состоятся 9 и 16 февраля, а финал - 23 февраля. Их покажут в эфире телеканалов СТБ и UA:Перший.

Кто выступит в первом полуфинале (9 февраля):

Thy Hypnotunez LETAY VERA KEKELIA ЦеШо YUKO MARUV Brunettes Shoot Blondes BAHROMA

Кто выступит во втором полуфинале (16 февраля):

Ivan NAVI ANNA MARIA KAZKA KiRA MAZUR KAUD KHAYAT Braii Freedom Jazz

Ранее мы предлагали проголосовать за своего фаворита Нацотбора на “Евровидение-2019“. Сделать это можно здесь.