TAYANNA отказалась от участия в Нацотборе "Евровидения-2019"

Украинская певица TAYANNA сделала неожиданное заявление за несколько часов до жеребьевки Нацотбора не "Евровидение-2019".

Украинская певица TAYANNA отказалась от участия в Нацотборе на “Евровидение-2019“. Этот отбор должен был стать четвертым в карьере артистки (да-да, мы ничего не путаем, четвертым, а не третьим. Какими были ее предыдущие выступления на отборах, смотрите здесь).

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Заявление по поводу отказа от участия в соревнованиия исполнительница опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Публикуем его полностью и без изменений:

Друзi, вітаю! Маю для вас важливе повідомлення. Вчора ввечері я прийняла дуже непросте, але усвідомлене для себе рішення. Цього року я не братиму участь в Національному відборі на Євробачення. Вiрю, що так буде краще для всіх. Сподiваюсь, що ви поставитесь до цього з повагою та розумiнням.



Iнодi всесвіт не дає тобi чогось не тому, що ти цього не заслуговуєш, а тому, що ти заслуговуєш чогось іншого. Аби це пiдтвердити, вiдчуваю, що саме зараз я маю зробити цей вибір.



Я впевнена, що знайдуться артисти, які не потрапили до переліку учасників, але яким квиток до Ізраїлю потрібніше, ніж мені.



А ще з часом, я все ж таки зрозуміла, що головне змагання в житті творчої людини – це змагання з собою. Отримати перемогу в ньому можна лише за однієї умови – бути щирим з собою та мати силу приймати непрості рішення.



Я поважаю та люблю всю нашу команду, яка вірить в мене та весь цей час робила все, щоб ми досягнули цієї амбітної мети. Але я кажу Ні. Досить.



Наразі я поринаю в те, що мене дiйсно захоплює - запис нового альбому та пiдготовка до сольного концерту.



Я дуже вдячна всім за підтримку весь цей час. Для мене це дуже важливо і саме це мене надихає.



Своєю музикою обiймаю кожного!

Ваша, TAYANNA.

Поклонников артистки очень огорчило такое решение, ведь она являлась одной из фавориток Нацотбора и имела все шансы победить.

Музыкальный продюсер Национального отбора на “Евровидение-2019“ Руслан Квинта прокомментировал решение певицы:

О решении TAYANNA я узнал вчера поздно вечером от ее менеджмента. Эта новость для всей команды стала неожиданностью. Спасибо, что сообщили за ночь до жеребьевки, а не за час. Сразу хочу предупредить любые домыслы: никакого конфликта нет и никогда не было. Мы 2 года прекрасно сотрудничали и третий был бы таким же. Таянна подала заявку, мы ее приняли, песня нам понравилась. Мы до последнего были на связи с ее продюсером и обсуждали детали. Жаль, что я не услышал лично от TAYANNA о ее решении, я ждал звонка, но это ее право, как сообщить об уходе. Я не могу и не буду заставлять ее участвовать в Национальном оборе. Заявок у нас было много, хороших артистов у нас в стране хватает, так что в ближайшее время мы сообщим о замене.

Руслан Квинта пресс-служба канала СТБ

Через несколько часов в Киеве состоится жеребьевка, благодаря которой станет известно, кто под каким номером выступит в полуфиналах Нацотбора. Кто займет место TAYANNA, пока не сообщается.

Ранее мы предлагали проголосовать за своего фаворита на Нацотборе “Евровидения-2019“. Сделать это можно здесь.