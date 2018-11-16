Нацотбор "Евровидения-2019": кто такая TAYANNA

Певица TAYANNA: что известно об участнице Нацотбора на "Евровидение-2019" в Украине.

10 января телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ огласили имена участников Национального отбора на “Евровидение-2019“ (полный перечень конкурсантов смотрите здесь).

Среди них - не только новые лица, но и хорошо известные зрителям и поклонникам “Евровидения“ исполнители, например, TAYANNA.

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Этот Нацотбор станет четвертым в жизни певицы. До этого артистка два года подряд занимала второе место на конкурсе, уступив место таким артистам как O.Torvald и MELOVIN (они представляли Украину на “Евровидении“ в 2017 и 2018 годах). Не все знают, но в 2009 году Татьяна также принимала участие в Нацотборе, правда, в составе группы “Горячий шоколад“. В 2019-м у нее есть все шансы наконец-то выбороть победу и отправиться в Израиль, чтобы достойно представить нашу страну на песенном конкурсе. Ivona предлагает узнать еще несколько интересных фактов о TAYANNA.

Татьяна Решетняк - настоящее имя TAYANNA - родилась в 1984 году в Черновцах. Еще в детстве она начала заниматься музыкой, а уже в 16 лет выступала перед Папой Римским Иоанном Павлом II.

С 2008 по 2011 год Татьяна была участницей группы “Горячий шоколад“, но вынуждена была покинуть ее из-за ссоры с продюсером Дмитрием Климашенко. Вот как коллектив выступил на Нацотборе в 2009 году:

Через несколько лет, в 2014-м, Татьяна Решетняк пришла на вокальное шоу “Голос країни“, но не достучалась до звездных тренеров.

В 2015 году певица еще раз рискнула и на этот раз с триумфом развернула все четыре кресла. Тренером девушки стал Потап. Артистка дошла до финала проекта, после чего наставник предложил ей дальнейшее сотрудничество. Потап и TAYANNA записали одну песню, после чего поняли, что не подходят друг другу.

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В 2016 году исполнительница начинает сотрудничать с Аланом Бадоевым, именно этот момент можно считать стартом сольной карьеры TAYANNA. Она выпустила альбом “TAYANNA. Портреты“, сняла несколько клипов и отправилась на Нацотбор “Евровидения-2017“. Певица выступила с лирической песней “I Love You“, заняла первое место по судейскому голосованию, однако уступила место O.Torvald, которым помогли голоса зрителей.

Певица решила не сдаваться и пришла на Нацотбор во второй раз, в 2018-м. На этот раз она подготовила зажигательный украиноязычный хит “Леля“, но зрительское голосование опять оставило артистку на втором месте.

После Нацотбора TAYANNA отправилась во всеукраинский тур, завоевала несколько музыкальных наград, а также выпустила хит “Фантастична жінка“. Пока что неизвестно, с какой песней артистка выступит на своем третьем Нацотборе, но сейчас ее считают одной из главных претенденток на то, чтобы представить Украину на “Евровидении“ в 2019 году.

Материалы об остальных участниках Нацотбора “Евровидения-2019“ читайте скоро на Ivona.

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