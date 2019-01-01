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TAYANNA рассказала, как выбирает одежду для себя

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Украинская певица TAYANNA рассказала о своих нарядах.
TAYANNA рассказала, как выбирает одежду для себя
TAYANNA рассказала, как выбирает одежду для себя
пресс-служба канала Украина

Украинская певица TAYANNA рассказала, на что обращает внимание при выборе одежды для себя.

Об этом она говорила за кулисами шоу "Фантастична ніч на каналі "Україна". По словам певицы, ей никогда не было стыдно ни за один наряд, в котором она когда-то выступала на сцене:

Вообще, в команде Алана Бадоева все люди – профессионалы своего дела. Это касается и музыки, и других вещей. Я очень люблю абсолютно все свои костюмы. Они подчеркивают то, что надо, и я чувствую себя в них комфортно.

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Также TAYANNA поделилась мыслями о том, что для нее является самым главным при выборе одежды:

Я не гонюсь за брендами. В повседневной жизни выбираю ту одежду, в которой мне, в первую очередь, удобно. Если есть возможность купить брендовую вещь – могу приобрести, но для меня это не обязательно.

Шоу "Фантастична ніч на каналі "Україна" покажут 31 декабря в 20:00.

Напомним, ранее было названо имя человека, который напал на DZIDZIO в Киеве.

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Теги: TAYANNA, канал Украина
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