Украинская певица TAYANNA дала интервью о любви и жизненных ориентирах.

TAYANNA: "У сердца может быть не только вход, но и выход" пресс-служба

Творческий тандем Алана Бадоева и TAYANNA стал одним из самых ярких событий в украинской музыке последних лет.

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Поклонники открыли для себя певицу с новой стороны, а сама она поверила, что на сцене можно быть настоящей. О жизненных ориентирах, мудрой любви, “Евровидении-2019“ и о том, какой должна быть фантастическая женщина TAYANNA рассказала в интервью еженедельнику “Арт-мозаика“.

Ivona предлагает самые интересные цитаты из разговора с певицей.

Все мои песни - обо мне. Проживая определенный период, я испытаваю спектр различных чувств,эмоций и переношу их на лист бумаги, создавая песни, которые находят отклик в душах у многих женщин.

TAYANNA: "У сердца может быть не только вход, но и выход" пресс-служба

В жизненной рутине и быстром течение времени мы забываем на секундочку остановиться и вспомнить, что мы все фантастические. Песня “Фантастична жінка“ как некое напоминание о том, что мы женщины делаем этот мир красивым, что у каждой из нас есть уникальная суперсила. Мне очень приятно, что благодаря своим песням, творчеству могу вдохновлять и мотивировать многих женщин.

Я вынесла один маленький, но важный урок: когда ты чувствуешь, что нужно доказать кому-то свою ценность, это именно тот момент, когда пора окончательно и бесповоротно уйти. Этому уроку я последовала и, как оказалось, не ошиблась.

Для меня чувство свободы в любви равно доверию. Вот такие должны быть отношения. Важно всегда помнить, что у сердца может быть не только вход, но и выход. Я всегда легко впускаю людей в свое сердце, и потом каждое расставание для меня проходит болезненно.

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