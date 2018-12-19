Артем Пивоваров: "Я люблю экспериментировать в сексе"

Читайте интервью с известным украинским исполнителем и sound-продюсером Артемом Пивоваровым о сексе, стиле и творчестве.

Кроме музыки украинский певец Артем Пивоваров увлекается видеосъемкой и монтажом. Также Артем практикует ушу и любит путешествовать.

В интервью ведущей шоу “Без краватки“ на НЛО TV Иванне Онуфрийчук Артем Пивоваров рассказал о своем стиле, медицинском прошлом, творчестве и предпочтениях в сексе.

Ти любиш одягати ексклюзивні речі – чому? Маєш упереджене ставлення до мас-маркету?

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Просто мне нравится носить на себе то, чего нет у других людей. Тенденции в музыке и в моде очень часто меняются, поэтому хочется быть вне моды и тенденций.

Як багато в тебе ексклюзивних речей у гардеробі?

Практически все, за исключением тех вещей, в которых я занимаюсь спортом.

Артем Пивоваров пресс-служба канала НЛО TV

Яка вартість одягу, який зараз на тобі?

Штаны около 300 долларов, футболка – столько же.

В свій час ти навчався у медичному коледжі та працював у реанімації. Ця робота була чимось схожа на відомий серіал “Інтерни“?

У всех врачей, особенно хирургов, очень специфическое чувство юмора. И это сказывается на мне во многих аспектах.

Ти пам’ятаєш якісь анекдоти, які люблять розповідати медики?

Да, все это в основном связано с какой-то “чернухой“ – это факт. Есть история, которая касается практики, когда я учился на втором или третьем курсе медицинского колледжа. Нас, студентов, пригласил в морг один патологоанатом. Вокруг лежат трупы, а рядом с ними врачи курят, пишут смс-ки в телефоне, кто-то доедает бутерброд – обстановка очень неформальная. Для меня это было максимальное удивление, ведь когда я зашел в морг, там был такой запах, что невозможно было там находиться.

Иванна Онуфрийчук и Артем Пивоваров пресс-служба канала НЛО TV

Якби у людини на вулиці стався серцевий напад, ти зміг би надати першу допомогу?

Да. Однажды мы с другом шли по улице, и на наших глазах человек потерял сознание. Мы подбежали и оказали первую помощь – хорошо, что рядом была аптека.

Ти провчився в музичній школі по класу гітари менше трьох місяців. Звідти ти пішов через відмінності у поглядах на освіту з викладачами – що це були за протиріччя?

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Каждому из нас в возрасте 12-13 лет присущ юношеский максимализм. Я учил всю программу, которую мне давали, и помимо этого, показывал песни, которые разбирал сам. Я спрашивал, правильно ли я играю, а преподавателям это очень не нравилось. Мы не сошлись во взглядах, а потом я несколько раз получил железной указкой по руке. Поэтому я подумал, что будет правильнее, если я буду заниматься сам.

На твоєму офіційному сайті написано, що твоя пісня “Провинциальный“ – це нова філософія, яку сповідує тисяча людей. У чому новаторство цієї філософії?

Мне кажется, я один из тех немногих людей, которые говорят об этом. Но какой-то новой философии я, безусловно, не привнес, потому что людей из провинции очень много. И среди них много тех, кто занимается музыкой и любой другой творческой деятельностью. Я просто один из тех, кто решил об этом откровенно заявить и рассказать – не стесняться этого. Не нужно выдумывать себе новую историю, новый образ или вообще умалчивать об этом. Мне хочется, чтобы мои слушатели отдавали себе отчет, что я не играю ни в какие игры, а просто делаю искреннюю и качественную музыку.

Иванна Онуфрийчук и Артем Пивоваров пресс-служба канала НЛО TV

Ти досяг успіху, у тому числі, завдяки соцмережам. Як тобі це вдалося?

Все произошло случайно. Когда у меня был сольный акустический проект ArtRey, мой друг (который тогда только начинал заниматься видеосъемкой), на одном из квартирников в Харькове снял на камеру мое выступление. А после выложил на своем Youtube-канале. По истечении какого-то времени там набралось больше 200 тысяч просмотров. И я понял, что кому-то еще интересна моя музыка, поэтому стал больше писать песен и снимать видео, где я их исполняю. Это были не клипы, а просто эстетичные видео. Они начали вызывать резонанс, и я решил после этого, что стоит заняться музыкой, что и делаю до сих пор.

Чим тебе зацікавив проект “Відчуй“ (організація, що займається популяризацією жестової мови, – ред.), у якому ти береш участь?

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Я всегда говорю о том, что Вселенная подает нам сигналы. Для меня таким сигналом было знакомство с этим проектом и детьми, которые не слышат. Еще до того момента, когда мы познакомились, у меня уже была частично написана песня “Відчуй“. Это все сошлось в течение месяца. Я был эмоционально потрясен. После встречи с детьми вернулся домой, и сразу же сел дописывать эту песню.

У сексі любиш бути зверху чи знизу?

Я люблю экспериментировать в сексе.

Ти хотів би померти на сцені?

Если выбирать где, то хотел бы.

Ти коли-небудь мріяв про груповий секс?

Зачем о нем мечтать, если это реально (смеется).

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