TAYANNA назвали женщиной третьего тысячелетия

Украинская певица TAYANNA стала специальным музыкальным гостем премии "Женщина III тысячелетия", исполнив гимн всех женщин "Фантастична жiнка".

В минувшую субботу, 8 декабря, в Днепре прошла ежегодная церемония награждения Всеукраинской премии “Женщина III тысячелетия“. Среди победителей певица TAYANNA, которая удостоилась награды в категории “Рейтинг“.

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Статуэтку, которая символизирует силу, изящество, подчеркнутую строгость и трогательную хрупкость - черты современной женщины, “фантастична жінка“ получила из рук украинского футболиста Владислава Ващука.

Победу в одиннадцатой премии “Женщина III тысячелетия“ TAYANNA посвятила главным мужчинам в её жизни:

Я хочу подякувати своєму сину Даніелю i всім чоловiкам, які зіграли велику роль в моєму житті: це мій батько, мої продюсери Алан Бадоєв і Михайло Ясинський. Спасибi вам велике за ту силу, за ту вiру, яку ви в мене втiлили, для того, щоб я змогла пройти свiй шлях i тепер стояти тут на цiй сценi!

На сцене TAYANNA появилась в роскошном изумрудном платье от дизайнера Кати Сильченко.

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