Названо имя человека, напавшего на DZIDZIO в Киеве

Утром 28 декабря в столице Украины напали на популярного певца Михаила Хому, лидера группы DZIDZIO: названо имя преступника.

Кто напал на Дзидзьо в Киеве: названо имя instagram.com/dzidzio

Утром 28 декабря на известного украинского певца Михаила Хому, лидера группы DZIDZIO напали.

Изданию “Сегодня.Lifestyle“ стало известно, кто причастен к нападению на артиста. Фронтмен DZIDZIO стал жертвой некоего рейдера по имени Михаил Мешков.

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Эту информацию подтвердила пиар-менеджер музыканта Лилия Слюсар. По ее словам, сейчас музыкант находится на месте происшествия, куда приехала полиция. Исполнителя осматривает скорая помощь.

Она говорит:

Этого рейдера, который вместе с какими-то двумя неизвестными напал на Мишу, зовут Михаил Мешков. Со слов DZIDZIO, они начали претензии ему предъявлять и после этого нанесли телесные повреждения.

Преступники с места события скрылись.

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