Названо имя человека, напавшего на DZIDZIO в Киеве
Утром 28 декабря на известного украинского певца Михаила Хому, лидера группы DZIDZIO напали.
Изданию “Сегодня.Lifestyle“ стало известно, кто причастен к нападению на артиста. Фронтмен DZIDZIO стал жертвой некоего рейдера по имени Михаил Мешков.
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Эту информацию подтвердила пиар-менеджер музыканта Лилия Слюсар. По ее словам, сейчас музыкант находится на месте происшествия, куда приехала полиция. Исполнителя осматривает скорая помощь.
Она говорит:
Этого рейдера, который вместе с какими-то двумя неизвестными напал на Мишу, зовут Михаил Мешков. Со слов DZIDZIO, они начали претензии ему предъявлять и после этого нанесли телесные повреждения.
Преступники с места события скрылись.
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