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Названо имя человека, напавшего на DZIDZIO в Киеве

Комментариев: 3
Утром 28 декабря в столице Украины напали на популярного певца Михаила Хому, лидера группы DZIDZIO: названо имя преступника.
Кто напал на Дзидзьо в Киеве: названо имя
Кто напал на Дзидзьо в Киеве: названо имя
instagram.com/dzidzio

Утром 28 декабря на известного украинского певца Михаила Хому, лидера группы DZIDZIO напали.

Изданию “Сегодня.Lifestyle“ стало известно, кто причастен к нападению на артиста. Фронтмен DZIDZIO стал жертвой некоего рейдера по имени Михаил Мешков.

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Эту информацию подтвердила пиар-менеджер музыканта Лилия Слюсар. По ее словам, сейчас музыкант находится на месте происшествия, куда приехала полиция. Исполнителя осматривает скорая помощь.

Она говорит:

Этого рейдера, который вместе с какими-то двумя неизвестными напал на Мишу, зовут Михаил Мешков. Со слов DZIDZIO, они начали претензии ему предъявлять и после этого нанесли телесные повреждения.

Преступники с места события скрылись.

Напомним, известный ресторатор Николай Тищенко покидает проект “Ревизор“. Что послужило причиной, читайте здесь.

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Теги: DZIDZIO, нападение, Михаил Мешков
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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  28.12.2018, 13:51
Оценка:  0
pусский
Надеюсь, этот Мешков украинец?
гость  (аноним)  28.12.2018, 13:40
Оценка:  0
гость
Надеюсь, они это лосю с дебильным акцентом и султане индейского вождя объяснили, что он уже задрал в корягу маячить на всех каналах, как будто нет людей с нормальными голосами и песнями, а не этим порносом, который он несет уже столько лет.
обоссал бороду  (аноним)  28.12.2018, 13:36
Оценка:  0
обоссал бороду
И этот пи9арас тоже с бородой как и потерпевший.Каждый чмошник думает что если набьёт татуху,оденет очки с нулевыми линзами и отрастит бороду,то станет пи3дец каким сексуально привлекательным.Разве что в среде таких же пи9аров
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