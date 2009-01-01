Фронтмен украинской группы Bahroma Роман Бахарев признался, над чем сейчас работает коллектив.

Bahroma - альтернативная музыкальная группа, которая существует в Украине с 2009 года. За это время ребята успели стать любимцами публики, выступить на множестве фестивалей, поработать с выдающимися личностями шоу-биза и даже получить звание “надежда отечественного поп-рока“.

Чего стоит ожидать от музыкантов в преддверии их юбилея, рассказал фронтмен группы Роман Бахарев в эксклюзивном интервью Ivona.

После выхода четвертого альбома в 2017 году Bahroma пропали с радаров СМИ. Чем группа занималась все это время?

Да вроде на месте, никуда не пропали, все целы и здоровы.

Летом, как и все - фестивалили. Сочиняли новые материал, снимали клипы: “На Юг“ и “Искрами“, который мы презентовали на днях в доме Булгакова. Видео сняли еще весной и все это время ждали октября, момента, когда мы сможем показать его широкой общественности. И вот этот день настал, признаться, делали это затаив дыхание, потому что, на мой взгляд, нам удалось снять не просто красивый клип, а визуально передать смысл важного для всех нас послания, которое мы вложили в эту работу.

Ваш новый трек “Робот“ - украиноязычный, хотя преимущественное большинство песен коллектива написано на русском языке. Собираетесь ли вы перейти полностью на украинский язык в своем творчестве, или, к примеру, выпустить альбом песен на украинском языке?

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Насчет “полностью перейти на украинский язык в своем творчестве“, я, наверное, пока что затрудняюсь ответить. В первую очередь, создавая музыку я думаю не о языке написания, а о самой музыке, о эмоциях, которые она вызывает. Мне кажется, музыка - это и есть язык и его не нужно объяснять или переводить. Ты его либо понимаешь, либо нет.

Но в мои ближайшие планы входит выпуск еще одной украиноязычной песни, над которой мы сейчас работаем.

Как насчет клипов? Планируете радовать фанов новыми видеоработами в ближайшее время?

Да, конечно. Я хочу экранизировать все песни из альбома “Дом“, поэтому у нас ещё много работы. Надеюсь, они будут не менее привлекательными, чем предыдущие клипы. На данный момент мы экранизировали пять песен из альбома: “Камень“, “Ломаными ритмами“, “Марина“, “На Юг“, “Искрами“.

Долгое время вы сотрудничали с клавишником “Океана Ельзи“ Милошом Еличем. Какой самый важный совет от него вы получили?

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Я благодарен Милошу и восхищаюсь его трудоспособностью и самоотдачей, он большой профессионал своего дела. Мне посчастливилось поработать с ним, перенять его опыт и многому научиться. Он всегда говорил: “Давайте не будем пробовать сделать, давайте сделаем!“

Среди вашего творческого доработка есть дуэты с фронтменом группы O.Torvald Женей Галичем и рэпером ЯрмаКом. Как вам подобный опыт – хотели бы записать совместную песню еще с кем-то? И если да, то с кем?

Безусловно, это интересный опыт, который, возможно, когда-то мне захочется повторить. Но на данный момент такого желания нет, хочется записать свой новый материал без каких-либо коллабораций.

Роман Бахарев пресс-служба

В какой атмосфере проходит запись ваших альбомов? Вы работаете спокойно и размеренно или же уходите в настоящий рокерский отрыв?

Бывает по-разному, но в основном это достаточно трудоёмкий и длительный процесс, который требует внимания и усидчивости.

В 2011 году Bahroma принимали участие в отборочном туре на конкурс “Евровидение“. Думали о том, чтобы еще раз испытать в нем свои силы?

Не исключено, что мы когда-нибудь это повторим. Но в ближайших планах очень много другой увлекательной и интересной работы, поэтому пока что участие в “Евровидении“ мы не рассматриваем.

В следующем году вы отмечаете юбилей – 10-летие группы. Готовите ли какие-то особые подарки для своих поклонников?

В моей голове по-прежнему сидит мысль сделать большой концерт в каком-то красивом месте в сопровождении симфонического оркестра. Возможно, это и станет подарком для всех фанов, посмотрим.

Роман Бахарев пресс-служба

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