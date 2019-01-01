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Стало известно, кто заменит TAYANNA в Нацотборе "Евровидения-2019"

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Имя нового участника Нацотбора "Евровидения-2019" назвали во время жеребьевки.
Стало известно, кто заменит TAYANNA в Нацотборе "Евровидения-2019"
Стало известно, кто заменит TAYANNA в Нацотборе "Евровидения-2019"
eurovision.tv

Утром 22 января стало известно, что певица TAYANNA отказалась от участия в Нацотборе “Евровидения-2019“.

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Уже через несколько часов, во время жеребьевки, стало известно, что артистку в Нацотборе заменит популярная украинская певица MARUV.

Она выступит шестой в первом эфире, который покажут 9 февраля на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Новость дополняется

Напомним, ранее было названо имя новой ведущей бекстейджа Нацотбора на “Евровидение-2019“. Кто ею стал, читайте здесь.

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Теги: Евровидение-2019, Нацотбор на Евровидение-2019 в Украине, TAYANNA, MARUV
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