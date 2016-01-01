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Нацотбор "Евровидения-2019": что известно о группе "ЦеШо"

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"ЦеШо": что известно об участниках Нацотбора на "Евровидение-2019".
Нацотбор "Евровидения-2019": что известно о группе "ЦеШо"
Нацотбор "Евровидения-2019": что известно о группе "ЦеШо"
instagram.com/tsesho__

10 января телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ огласили имена участников Национального отбора на “Евровидение-2019“ (полный перечень конкурсантов смотрите здесь). Выступят они в таком порядке.

Среди участников - группа “ЦеШо“. Ivona предлагает узнать, чем интересен этот коллектив.

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“ЦеШо“ называют себя социальным рейв-бэндом. Артисты рефлексируют над тем, что окружает нас ежедневно, но остается незамеченным. Коллектив был основан в 2016 году режиссером Владиславом Троицким (он же - основатель культовых украинских групп Дахабраха и Dakh Daughters).

“ЦеШо“ - это:

  • Игорь Митальников – перкуссия, вокал;
  • Маруся Ионова – виолончель, вокал;
  • Маричка Штырбулова – аккордеон, вокал;
  • Надежда Голубцова – контрабас, вокал;
  • ​Катя Петрашов – саксофон, мелодика, вокал.

 

"ЦеШо"
instagram.com/tsesho__

 

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Пятеро актеров с помощью сочетания музыки и театра говорят на сцене о проблемах современного человека. Вместе с ними на сцене – их уменьшенные копии, пять кукол в таких же комбинезонах и цветных шапках. 

 

"ЦеШо"
instagram.com/tsesho__

 

Несмотря на то, что коллектив существует всего 2 года, осенью 2018 года они совершили тур по США. Впрочем, это закономерно - о проектах Владислава Троицкого часто говорят за границей. Не так давно издание The New York Times назвало выступление Dakh Daughters невероятным шоу.

О своем номере на Нацотборе участники группы говорят так:

Мы всегда играем вживую. На наших выступлениях нет шоу, танцев, просто потому, что мы заняты музыкой. Мы впервые будем играть под минус и только петь вживую. В своих выступлениях мы используем кукол. Идея эта принадлежит Владу Троицкому, нашему режиссеру. Скорее всего, в номере на Национальном отборе мы тоже будем их использовать. В группе пять людей и пять кукол, они – наши мини-копии, символы следующих поколений, нас маленьких, тех, кто мы внутри. Кроме того, у нас есть художники, которые работают с вижуалом.

 

"ЦеШо"
instagram.com/tsesho__

 

Они выступят с концептуальной песней Hate.

Материалы об остальных участниках Нацотбора “Евровидения-2019“ читайте скоро на Ivona.

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Утром 22 января стало известно, что TAYANNA отказалась от участия в Нацотборе. Вместо нее выступит певица MARUV, читайте о ней здесь.

Ранее мы рассказывали о певце LAUDартистке VERA KEKELIA и группах BraiiBrunettes Shoot BlondesFreedom JazzThe HypnotunezYUKO и KAZKA, которые также принимают участие в Нацотборе “Евровидения-2019“.

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Теги: ЦеШо, Евровидение-2019, Нацотбор на Евровидение-2019 в Украине
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