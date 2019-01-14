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Нацотбор "Евровидения-2019": что известно о группе ANNA MARIA

Комментариев: 1
ANNA MARIA: что известно об участницах Нацотбора на "Евровидение-2019".
Нацотбор "Евровидения-2019": что известно о группе ANNA MARIA
Нацотбор "Евровидения-2019": что известно о группе ANNA MARIA
instagram.com/annamariaduet

10 января телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ огласили имена участников Национального отбора на “Евровидение-2019“ (полный перечень конкурсантов смотрите здесь). Выступят они в таком порядке.

Среди участников - группа ANNA MARIAIvona предлагает узнать, чем интересен этот коллектив.

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Дуэт ANNA MARIA - это сестры-близняшки Мария и Анна Опанасюк. Девушки утверждают, что поют с детства и еще в роддоме все называли их "Алла Пугачева и София Ротару". Впервые на серьезную сцену они вышли шестилетнем возрасте - девочки победили в конкурсе близняшек.

С детства они занимались музыкой и танцами, участвовали во многих соревнованиях и выступали во многих странах вне Украины. Уже в 17 лет они получили звание "Заслуженные артистки Автономной Республики Крым".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Думаете, праздники закончились? :)) А вот и нет. Сейчас для нас наступает очень волнующее и интересное время. Мы готовимся к Новому празднику. Для нас это - Евровидение. Начинаем марафон - подготовку.💪🏽💪🏽 Каждый день - репетиции, занятия вокалом, занятия спортом. А самое главное - настрой. ⚡Нужны Ваши советы:⚡ - как максимально оставаться в лучшей форме? - какие нюансы учесть по питанию? Возможно, от чего-то из еды отказаться? - как максимально настроиться на успех? Без всяких сомнений и негативных мыслей. Возможно, фильмы, видео, литература? Пишите все! Мы читаем все комментарии! Для нас это важно.

Допис, поширений ANNA MARIA (@annamariaduet)

Широкая публика узнала о дуэте Анна-Мария после их победы в шоу "Шанс". 

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Позже сестры сотрудничали с продюсером Юрием Бардашем и украинским музыкантом Иваном Дорном, который написал им песню "Целовать другого".

В 2015 году вышел первый альбом близняшек под названием "РАЗНЫЕ". Все песни, которые вошли в лонгплей, они написали сами.

На Нацотборе ANNA MARIA выступят с песней My road. Девушки говорят о композиции так:

Нам очень нравится наша песня. Она особенная. Мы написали ее вместе, в отличие от других наших песен, которые мы пишем по отдельности. Она вдохновляет нас, а значит, вдохновит многих людей.

Материалы об остальных участниках Нацотбора “Евровидения-2019“ читайте скоро на Ivona.

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Утром 22 января стало известно, что TAYANNA отказалась от участия в Нацотборе. Вместо нее выступит певица MARUV, читайте о ней здесь.

Ранее мы рассказывали о певцах Ivan NAVI и LAUDартистке VERA KEKELIA и группах BraiiBrunettes Shoot BlondesFreedom JazzThe Hypnotunez“ЦеШо“, YUKO и KAZKA, которые также принимают участие в Нацотборе “Евровидения-2019“

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Теги: ANNA MARIA, Евровидение-2019, Нацотбор на Евровидение-2019 в Украине
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  28.01.2019, 19:41
Оценка:  0
гость
Да нет, у них нет шансов выиграть отбор. Поют они неплохо, но для "внутреннего слушателя". Да и зачем это им? Потом будут обливать грязью, как "Без обмежень" и Бочарова. Для нас они - супер, а вот для НИХ-вряд ли.
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