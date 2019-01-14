Нацотбор "Евровидения-2019": что известно о группе ANNA MARIA

ANNA MARIA: что известно об участницах Нацотбора на "Евровидение-2019".

10 января телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ огласили имена участников Национального отбора на “Евровидение-2019“ (полный перечень конкурсантов смотрите здесь). Выступят они в таком порядке.

Среди участников - группа ANNA MARIA. Ivona предлагает узнать, чем интересен этот коллектив.

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Дуэт ANNA MARIA - это сестры-близняшки Мария и Анна Опанасюк. Девушки утверждают, что поют с детства и еще в роддоме все называли их "Алла Пугачева и София Ротару". Впервые на серьезную сцену они вышли шестилетнем возрасте - девочки победили в конкурсе близняшек.

С детства они занимались музыкой и танцами, участвовали во многих соревнованиях и выступали во многих странах вне Украины. Уже в 17 лет они получили звание "Заслуженные артистки Автономной Республики Крым".

Широкая публика узнала о дуэте Анна-Мария после их победы в шоу "Шанс".

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Позже сестры сотрудничали с продюсером Юрием Бардашем и украинским музыкантом Иваном Дорном, который написал им песню "Целовать другого".

В 2015 году вышел первый альбом близняшек под названием "РАЗНЫЕ". Все песни, которые вошли в лонгплей, они написали сами.

На Нацотборе ANNA MARIA выступят с песней My road. Девушки говорят о композиции так:

Нам очень нравится наша песня. Она особенная. Мы написали ее вместе, в отличие от других наших песен, которые мы пишем по отдельности. Она вдохновляет нас, а значит, вдохновит многих людей.

Материалы об остальных участниках Нацотбора “Евровидения-2019“ читайте скоро на Ivona.

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Утром 22 января стало известно, что TAYANNA отказалась от участия в Нацотборе. Вместо нее выступит певица MARUV, читайте о ней здесь.

Ранее мы рассказывали о певцах Ivan NAVI и LAUD, артистке VERA KEKELIA и группах Braii, Brunettes Shoot Blondes, Freedom Jazz, The Hypnotunez, “ЦеШо“, YUKO и KAZKA, которые также принимают участие в Нацотборе “Евровидения-2019“