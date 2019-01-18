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"Евровидение-2019": букмекеры назвали первых фаворитов (и они вас удивят)

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На официальном сайте конкурса "Евровидение-2019" опубликовали первые ставки букмекеров: узнайте, кто занял лидирующее место.
Евровидение 2019: букмекеры назвали первых фаворитов
Евровидение 2019: букмекеры назвали первых фаворитов
eurovision.tv

Несмотря на то, что до начала международного песенного конкурса “Евровидение-2019“ осталось еще четыре месяца, букмекеры уже начали принимать ставки на победителя.

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Ставки букмекеров уже появились на официальном сайте конкурса. Первое место по состоянию на 18 января в рейтинге занимает Россия. Второе - Швеция, а третье - Франция. Украина расположилась на 16 позиции.

 

Евровидение 2019: букмекеры назвали первых фаворитов
Евровидение 2019: букмекеры назвали первых фаворитов
eurovisionworld.com

 

Такой ажиотаж, очевидно, вызван тем, что накануне появилась информация о том, что Россию будет представлять Сергей Лазарев. В 2016 году он ярко выступил на “Евровидении“, заняв 3 место. Поэтому поклонники конкурса считают, что у него есть все шансы повторить судьбу Димы Билана и победить в “Евровидении“ со второго раза.

Среди 42 стран-участниц лишь 4 уже определились со своими представителями. Участника от Украины выберут на Нацотборе в феврале. Полный список претендентов смотрите здесь.

Рейтинг букмекеров не является окончательным и будет меняться по мере презентации странами своих участников.

Напомним, королева поп-музыки Мадонна может выступить на “Евровидении-2019“. Все подробности читайте здесь.

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Теги: Евровидение-2019, букмекеры
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
    18.01.2019, 11:37
Оценка:  0
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