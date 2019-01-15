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"Евровидение-2019": кто представит Россию на конкурсе

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Российские СМИ "слили" информацию о представителе страны на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2019 году.
Евровидение 2019: кто представит Россию
Евровидение 2019: кто представит Россию
eurovision.tv

Известный певец Сергей Лазарев будет представлять Россию на международном песенном конкурсе “Евровидение-2019“.

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Хотя официального объявления о представителе страны еще не было, изданию Super удалось узнать, что именно Сергей Лазарев второй раз попробует победить в конкурсе.

Он уже участвовал в “Евровидении“ в 2016 году с песней You are the only one. Тогда он занял третье место на конкурсе, но собрал наибольшее количество зрительских голосов.

В 2019 году Сергея Лазарева вновь будет готовить к конкурсу команда Филиппа Киркорова, состоящая из греческих композиторов и хореографов.​ Ранее певец говорил, что решится на повторный штурм “Евровидения“ только если будет уверен в хорошей песне, которая обеспечит ему победу. 

“Евровидение-2019“ пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая 2019 года. Недавно был показан логотип конкурса.

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К слову, в феврале в Украине состоится Нацотбор на “Евровидение-2019“. Благодаря нему жители нашей страны выберут музыканта, который примет участие в песенном конкурсе. Полный список претендентов смотрите здесь.

Напомним, на “Евровидении-2019“ может выступить королева поп-музыки Мадонна. Подробности читайте здесь.

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Теги: Евровидение-2019, Сергей Лазарев
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