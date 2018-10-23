Нацотбор "Евровидения-2019": кто такой LAUD
10 января телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ огласили имена участников Национального отбора на “Евровидение-2019“ (полный перечень конкурсантов смотрите здесь).
Одним из них стал молодой украинский певец LAUD. Ivona предлагает узнать, чем отличается этот артист.
LAUD - это 21-летний певец Владислав Каращук. Парень занимается музыкой практически всю жизнь - с четырех лет.
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Сначала мальчик посещал частные уроки, а потом поступил в музыкальную школу по классу гитары. После этого Влад окончил Киевский институт музыки имени Р. М. Глиера (отделение эстрадного вокала). Параллельно с учебой он занимался в филиале American Music Academy.
С 9 лет музыкант принимал участие в детских вокальных конкурсах, среди которых “Крок до зірок“, “Черноморские игры“, “Славянский базар“, отбор “Детского Евровидения“ и “Детская Новая волна“. Практически на всех из них он становился дипломантом или лауреатом.
В 2016 году Влад Каращук принял участие в вокальном шоу “Голос країни“ и дошел до его суперфинала.
После участия в шоу Влад Каращук начал сотрудничать с продюсером Джамалы — Игорем Тарнопольским. Под псевдонимом LAUD артист дебютировал 12 мая 2017 на сцене киевского Дворца спорта в качестве разогрева на сольном концерте Джамалы.
Через две недели на всех ведущих радиостанциях Украины стартовал его дебютный сингл, а в середине лета состоялась премьера первого клипа “У Цю Ніч“.
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В 2018 году LAUD первый раз принял участие в Нацотборе на “Евровидение“. Тогда он выступил с песней Waiting и дошел до финала, однако победа досталась другому молодому артисту - MELOVIN.
23 октября 2018 года вышел дебютный альбом LAUD “Музика“, который включает двенадцать композиций: девять на украинском языке, две на русском и одну на английском.
Ми вирішили назвати мій дебютний альбом “Музика“. Назва проста, але містка - пісні, які записані на цій платівці, зроблені за всіма канонами жанру і з душею. Звичайно, так думає кожен артист, але для мене цей альбом - моє перше слово в мистецтві. Так, це танцювальна поп-музика, але вона справжня, чесна. Я впевнений, що вона зачепить серця і подарує радість, саме для цього ми її і створювали. Всі пісні альбому об'єднані темою кохання і стосунків. Тема завжди актуальна, до того ж мене і моїх однолітків, як мені здається, це цікавить найбільше. На платівці є пісня Waiting, з якою я брав участь в національному відборі на Євробачення 2018. Ще одна важлива річ на альбомі - народна пісня “Подоляночка“, яка вже не перший раз зустрічається на моєму шляху, і яку я дуже люблю“. 🎼Link in bio ❤ #laud #laud_музика
LAUD не спешит показывать песню, с которой выступит на Нацотборе, а о номере говорит так:
Сейчас усиленно работаем над постановкой. Номер будет интересным. Это все, что могу пока сказать.
Материалы об остальных участниках Нацотбора “Евровидения-2019“ читайте скоро на Ivona.
Ранее мы рассказывали о группах Braii, Freedom Jazz, The Hypnotunez, YUKO и KAZKA, которые также принимают участие в Нацотборе “Евровидения-2019“.
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