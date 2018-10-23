Премьера дня: LAUD презентовал альбом "Музика"

23 октября вышел дебютный альбом украинского певца LAUD под названием «Музика»: где его можно послушать.

Дебютный альбом певца LAUD получил название “Музика” и включает двенадцать композиций: девять на украинском языке, две на русском и одну на английском.

Работа над пластинкой проходила в студии 8*8, а саундпродюсером выступил известный электронный музыкант Роман Черенов aka Morphom.

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Музыку практически для всех композиций написали LAUD и Morphom, а над текстами помимо самого LAUD работала Катерина Роговая, фронтвумен проекта INAIA.

Сам LAUD говорит об альбоме так:

Мы решили назвать мой дебютный альбом “Музика”. Название простое, но емкое - песни, которые записаны на этой пластинке, сделаны по всем канонам жанра и с душой. Конечно, так думает каждый артист, но для меня этот альбом - мое первое слово в искусстве. Да, это танцевальная поп-музыка, но она настоящая, честная. Я уверен, что она будет трогать сердца и дарить радость, именно для этого мы ее и создавали. Все песни альбома объединены темой любви и отношений. Тема всегда актуальна, к тому же меня и моих сверстников, как мне кажется, это интересует больше всего. Мы включили в пластинку и песню Waiting, с которой я принимал участие в национальном отборе на Евровидение 2018. Еще одна важная вещь на альбоме - народная песня “Подоляночка”, которая уже не первый раз встречается на моем пути, и которую я очень люблю.

Слушайте альбом LAUD “Музика“ здесь:

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Одновременно с альбомом в свет вышел и новый видеоклип LAUD “Подоляночка” . Видео создано командой FORSIDE PRODUCTION, режиссер - Георгий Василюк.

Столичной публике альбом будет представлен на сольном концерте LAUD, который состоится 7 ноября в клубе Atlas (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41).

Афиша концерта LAUD в Киеве пресс-служба

Напомним также, что Иван Дорн записал песню с популярной певицей MØ.