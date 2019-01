Нацотбор "Евровидения-2019": что известно о группе Brunettes Shoot Blondes

Brunettes Shoot Blondes: что известно об участниках Нацотбора на "Евровидение-2019".

10 января телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ огласили имена участников Национального отбора на “Евровидение-2019“ (полный перечень конкурсантов смотрите здесь). Выступят они в таком порядке.

Среди участников - группа Brunettes Shoot Blondes. Ivona предлагает узнать, чем интересен этот коллектив.

Brunettes Shoot Blondes - это Андрей Ковалев (гитара, вокал), Роман Соболь (ударные), Евгений Кобзарук (клавиши) и Дмитрий Леонов (бас-гитара). Коллектив образовался в Кривом Роге в 2010 году. Они играют в жанрах инди-поп, альтернатива.

В 2014 году парни выпустили вирусный клип на песню Knock Knock. Тогда о группе написали такие авторитетные СМИ как Billboard, Yahoo! Music, The Daily Mirror, USA Today, BBC, Rolling Stone Brasil.

В 2015 году Brunettes Shoot Blondes выпустили дебютный мини-альбом Bittersweet. На заглавную песню Bittersweet был создан видеоклип. Саунд-продюсером трека выступил Евгений Филатов, а спонсором — компания автопроизводитель Opel.

В работе над роликом группа впервые сотрудничала с немецким рекламным агентством Scholz & Friends Group. Задумка клипа строится на использовании эффекта "картинка в картинке" — последовательной "живой" съёмки экранов устройств без использования компьютерной вставки изображения.

Brunettes Shoot Blondes активно сотрудничает с известными брендами, их музыка нередко звучит в рекламных роликах: Watsons (песня You Broke My Heart), Новая Почта (песни Tomorrow и Nothing At All), ПриватБанк (песня You’ve Got To Move).

В 2016 году группа впервые приняла участие в Нацотборе на "Евровидение". С песней Every Monday они попали в финал, но тогда победа досталась Джамале.

Музыканты примут участие в Нацотборе на "Евровидение-2019" с песней Houston, которую презентуют через неделю - 29 января. О своем номере парни говорят:

Наш номер перекликается с видео, премьера которого состоится 29 января.

Фишка в том, что его можно полностью повторить на сцене, и это все равно будет красиво и интересно. Мы покажем исключительную трансформацию: как превратить рояль 19 столетия в мультиинструмент. Это сложно представить, но точно стоит увидеть.

