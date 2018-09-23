Нацотбор "Евровидения-2019": кто такая VERA KEKELIA

VERA KEKELIA: что известно об участнице Нацотбора на "Евровидение-2019".

10 января телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ огласили имена участников Национального отбора на “Евровидение-2019“ (полный перечень конкурсантов смотрите здесь). Выступят они в таком порядке.

Среди участников - певица VERA KEKELIA. Ivona предлагает узнать, чем интересна эта артистка.

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Вера Кекелия увлекается музыкой с раннего детства. В школе девушка завоевала гран-при на международном фестивале “Черноморские игры“ в составе группы “Созвездие“.

В 2010 году Вера стала финалисткой проекта “Суперзвезда“, а уже через год стала участницей украинской группы А. Р. М. I. Я. К слову, в 2011 году коллектив принимал участие в Нацотборе на “Евровидение“ (тогда Кекелия выступала под именем Вера Варламова). Вот как это было:

В 2017 году Вера приняла участие в вокальном шоу “Голос країни“ и дошла в нем до суперфинала.

Кроме того, на проекте певица встретила Романа Дуду, который вскоре стал ее мужем.

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Недавно супруги выпустили дуэтную песню “Тобі“. Презентация композиции была приурочена к первой годовщине их свадьбы.

Кроме развития сольной карьеры, Вера Кекелия занимается несколькими телепроектами. В 2018 году девушка стала участницей юмористического проекта “Студия Квартал 95“ “Женский квартал“.

Кроме того, вокал Веры сопровождал выступления участников шоу “Танці з зірками-2018“.

Пока что неизвестно, с какой песней VERA KEKELIA пойдет на Нацотбор. О своем номере певица говорит так:

На данный момент у нас есть 4 идеи постановки. Очень скоро мы определимся и выберем одну из них. Хочется, чтобы это был не просто номер, а целая история, которая будет близка каждому украинцу. Сама песня построена на достаточно большом количестве голосов, поэтому в постановке также примут участие четыре вокалистки.

Материалы об остальных участниках Нацотбора “Евровидения-2019“ читайте скоро на Ivona.

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Утром 22 января стало известно, что TAYANNA отказалась от участия в Нацотборе. Вместо нее выступит певица MARUV, читайте о ней здесь.

Ранее мы рассказывали о певце LAUD и группах Braii, Brunettes Shoot Blondes, Freedom Jazz, The Hypnotunez, YUKO и KAZKA, которые также принимают участие в Нацотборе “Евровидения-2019“.