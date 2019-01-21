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Во Франции пытались сорвать отбор на "Евровидение-2019"

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Активисты выступили против проведения конкурса "Евровидение-2019" в Израиле.
Во Франции пытались сорвать отбор на Евровидение 2019
Во Франции пытались сорвать отбор на Евровидение 2019
i24news.tv

Во Франции чуть не сорвали отбор на международный песенный конкурс “Евровидение-2019“.

Об этом передают израильские СМИ. Сорвать мероприятие в субботу, 19 января, пытались антиизраильские протестующие, этот момент попал в прямой эфир.

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Шоу проходило в столице Франции - Париже. Когда в зал ворвались протестующие с плакатом “Нет “Евровидению-2019“ в Израиле“, на сцене находились полуфиналисты отбора, ведущий и победительница прошлогоднего конкурса Нетта Барзилай.

Охрана быстро остановила неизвестных и пресекла их попытку прорваться на сцену. Протестующими оказались представители местного подразделения BDS, движения за бойкот Израиля. Они используют “Евровидение“, чтобы привлечь внимание к своей деятельности.

После инцидента Нетта Барзилай сказала журналистам:

Пять человек, которые пришли распространять тьму и не говорить о музыке и любви, не будут беспокоить меня в такой праздничный вечер.

 

Нетта Барзилай
Нетта Барзилай
Getty images

Имя представителя Франции на конкурсе "Евровидение-2019" назовут в субботу, 26 января.

Напомним, ранее букмекеры назвали первых фаворитов “Евровидения-2019“.

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Теги: Евровидение-2019, Франция, Нетта Барзилай
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  21.01.2019, 19:13
Оценка:  0
pусский
Французы - это гнойные пидapacы! Их всех надо дрючить в вонючие пердаки! Пускай только попадутся мне под горячий xyй - так отъeбy, что башня Эйфеля раком встанет, бля!
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