Активисты выступили против проведения конкурса "Евровидение-2019" в Израиле.

Во Франции пытались сорвать отбор на Евровидение 2019 i24news.tv

Во Франции чуть не сорвали отбор на международный песенный конкурс “Евровидение-2019“.

Об этом передают израильские СМИ. Сорвать мероприятие в субботу, 19 января, пытались антиизраильские протестующие, этот момент попал в прямой эфир.

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Шоу проходило в столице Франции - Париже. Когда в зал ворвались протестующие с плакатом “Нет “Евровидению-2019“ в Израиле“, на сцене находились полуфиналисты отбора, ведущий и победительница прошлогоднего конкурса Нетта Барзилай.

Охрана быстро остановила неизвестных и пресекла их попытку прорваться на сцену. Протестующими оказались представители местного подразделения BDS, движения за бойкот Израиля. Они используют “Евровидение“, чтобы привлечь внимание к своей деятельности.

После инцидента Нетта Барзилай сказала журналистам:

Пять человек, которые пришли распространять тьму и не говорить о музыке и любви, не будут беспокоить меня в такой праздничный вечер.

Нетта Барзилай Getty images

Имя представителя Франции на конкурсе "Евровидение-2019" назовут в субботу, 26 января.

Напомним, ранее букмекеры назвали первых фаворитов “Евровидения-2019“.