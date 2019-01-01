Названо имя новой ведущей бекстейджа Нацотбора "Евровидения-2019"

Появились новые подробности о Национальном отборе на "Евровидение-2019" в Украине.

В субботу, 9 февраля, в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ стартует главное музыкальное событие года - Национальный отбор на “Евровидение-2019“. Традиционно, параллельно с телеэфиром в HD-качестве и с уникальным контентом во время рекламных пауз на официальных страницах СТБ в Facebook, Youtube и на сайте будет идти прямая трансляция отбора.

Ведущей эксклюзивных включений с бекстейджа будет любимица зрителей Надежда Матвеева:

Я очень рада стать частью команды, которая создает главный музыкальный проект страны. Четвертый год подряд интерес к Национальному отбору растет и в Украине, и за ее пределами. Это конкурс, который пробуждает в людях гордость за свою страну и демонстрирует, как много у нас талантливых артистов и хорошей музыки. Я знаю, сколько эмоций прячется за тщательно отрепетированными выступлениями участников, и хочу показать вам все секреты, которые обычно остаются за кадром. Уверена, наши включения будут очень эмоциональными!

Надежда Матвеева пресс-служба канала СТБ

Руководитель Национального отбора на “Евровидение“ Наталья Франчук отметила:

Надя невероятно позитивна, открыта, умна и вовлечена во все, что делает. Ее многолетний опыт телеведущей позволяет легко найти подход к любой звезде. Мы поможем Наде максимально погрузиться в проект, чтобы во время трансляций с бекстейджа она могла как можно больше рассказать зрителям об их любимых артистах и показать все, что не попало основное шоу.

Надежда Матвеева пресс-служба канала СТБ

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Длительность трансляции с бекстейджа в каждом прямом эфире составит 1 час – это четыре рекламных блока по 15 минут, включая перерыв на голосование. Наталья Франчук комментирует изменения так:

В этом году у нас не будет часового перерыва. Но, как показала практика, целый час и не нужен, так как желание поддержать своего участника у зрителя возникает в первые 12-15 минут перерыва на голосование. Тогда же мы и получаем 100% голосов. Судьи уже после выступления всех артистов четко понимают, кто сегодня является их фаворитом, поэтому выставлять оценки более оперативно им также не составит труда.

В 2018 году ведущей бекстейджа была радиоведущая Юлия Карпова.

Прямые эфиры Национального отбора-2019 пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Члены жюри: Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

Музыкальный продюсер Национального отбора – Руслан Квинта.

Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

Напомним, ранее стало известно, что одна из фавориток Нацотбора на “Евровидение-2019“ TAYANNA отказалась от участия в соревновании. Официальное заявление артистки читайте здесь.