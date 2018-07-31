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Нацотбор "Евровидения-2019": кто такой Ivan NAVI

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Ivan NAVI: что известно об участнике Нацотбора на "Евровидение-2019".
Нацотбор "Евровидения-2019": кто такой Ivan NAVI
Нацотбор "Евровидения-2019": кто такой Ivan NAVI
instagram.com/ivan_naviofficial

10 января телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ огласили имена участников Национального отбора на “Евровидение-2019“ (полный перечень конкурсантов смотрите здесь). Выступят они в таком порядке.

Среди участников - молодой певец Ivan NAVIIvona предлагает узнать, чем интересен этот артист.

Настоящее имя артиста - Иван Сяркевич. Он родился во Львове и с самого детства начал заниматься музыкой.

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Еще во времена учебы в университете Иван начал принимать участие во всевозможных талант-шоу: в 2011 году он попал в “Шоу №1“, а в 2013 - в “Голос країни“. В составе команды Олега Скрипки парень дошел до полуфинала и стал любимцем телезрителей.

Настоящим стартом музыкальной карьеры Ивана можно считать 2015 год, когда артист принял участие в шоу "Співай як зірка". Там талантливого парня заметил Кузьма Скрябин, который и предложил взять ему сценическое имя Ivan NAVI. Певец до сих пор считает Кузьму своим музыкальным крестным отцом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А пам’ятаєш ??? #скрябін

Допис, поширений Ivan NAVI (@ivan_naviofficial)

В 2016 году артист презентовал дебютный клип "Такі молоді". Благодаря видеоработе Иван стал популярен в Украине.

Сейчас он активно работает - в октябре 2018 года выпустил первый альбом, записывает дуэтные песни и готовится к участию в Нацотборе. Там он выступит с англоязычной песней All For The Love. Трек войдет в мини-альбом, который Ivan NAVI презентует в феврале.

О самой постановке Иван говорит так:

Я не знаю, як саме буде виглядати номер, але він буде світлим. Пісня світла, номер буде таким самим.

Материалы об остальных участниках Нацотбора “Евровидения-2019“ читайте скоро на Ivona.

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Утром 22 января стало известно, что TAYANNA отказалась от участия в Нацотборе. Вместо нее выступит певица MARUV, читайте о ней здесь.

Ранее мы рассказывали о певце LAUDартистке VERA KEKELIA и группах BraiiBrunettes Shoot BlondesFreedom JazzThe Hypnotunez, “ЦеШо“, YUKO и KAZKA, которые также принимают участие в Нацотборе “Евровидения-2019“.

 

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Теги: Ivan NAVI, Евровидение-2019, Нацотбор на Евровидение-2019 в Украине
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