Что ожидает Козерогов в Новом году Белого Железного Быка?

Лед и пламя, которые сочетают в себе Козероги, порой толкают их на необдуманные поступки. Им свойственны как вдумчивость, так и импульсивность, поэтому понять себя им порой очень сложно. Но это не мешает Козерогам становиться лучше с каждым днем, и занимать достойное место в обществе. Что ожидает Козерогов в 2021 году Белого Железного Быка, расскажет Ivona.

Любовь

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Одинокие Козероги так устали разочаровываться в романтических отношениях, что в 2021 году могут принять решение отказаться от поиска любви вовсе. Не придаст им уверенности ни сердечные подвиги окружающих, ни бывшие, которые то и дело будут напоминать о себе. Отчаиваться не стоит. Астрологи заверяют, что такая плачевная ситуация может кардинально измениться во второй половине года. Причем на вашем горизонте появится достойный партнер, с которым вам не нужно будет изображать из себя камень, которому просто не может быть больно. Этому человеку удастся рассмотреть вашу душу, и он покорит вас своим искренним уважением и заботой.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Козерог freepik.com

Здоровье

В 2021 году у Козерогов не возникнет новых проблем со здоровьем, но дадут о себе знать старые. Предшествовать этому будут ранние симптомы, которые трудолюбивые Козероги привыкли не замечать, чтобы не отвлекаться от важных дел. В год Белого Быка игнорировать свой организм не стоит. При первых тревожных звоночках обращайтесь к специалистам и не пренебрегайте их предписаниями. И попробуйте изменить свой образ жизни: если вы позволите отдохнуть себе чуть дольше, или разбавите свой насыщенный рацион свежими салатами, трагедии не произойдет, но ваше тело скажет вам “спасибо“. Берегите зубы, суставы и кожный покров. Они, желчный пузырь и почки в зоне риска в 2021 году.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Козерог freepik.com

Семья

В год Белого Быка Козерогам следует вспомнить, что семья - не те люди, на которых нужно срывать свою злость. Да, они понимают, что вы не нарочно, что все дело в вашей импульсивности но в 2021 году может наступить конец и их ангельскому терпению. Проявите заботу о родителях, наладьте отношения с дальними родственниками, и не забывайте баловать свою вторую половинку и детей. Если вы ждете подходящего момента, чтобы решиться на пополнение в семье, то весна - идеальное для этого время.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Козерог freepik.com

Карьера

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Деловая хватка Козерогов не ослабеет и в 2021 году. Напротив: проявление здоровых амбиций и постоянное желание совершенствоваться может значительно продвинуть вас по карьерной лестнице. Но пусть успех не кружит вам голову: за каждым вашим шагом пристально следят конкуренты, так что ступайте аккуратней. Однако серьезных задача и необычных проектов бояться не стоит - в вашем окружении найдутся и те, кто сможет оказать вам и моральную, и материальную поддержку. Обратите внимание на этих людей. Они - ваши единомышленники, с которыми можно начинать свое дело без страха.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Козерог freepik.com

Деньги

Предприимчивым и бережливым Козерогам 2021 году не раз придется разбить свою копилку. Весь год у них будут возникать непредвиденные обстоятельства, требующие немедленных вложений. Но это - не повод унывать. Такие условия вдохновят Козерогов на поиски новых источников дохода, что удастся им с блеском. В итоге они все же преодолеют финансовые трудности, и сделают это с блеском. Год Быка станет для них сложным, но ценным уроком, новым витком развития.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Козерог freepik.com

Полные астрологические прогнозы на 2021 год для других знаков Зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец.

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