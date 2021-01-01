Что ожидает Львов в Новом году Белого Железного Быка?

Даже если жизнь - не сахар, Львы умеют сделать ее такой для себя. Этим талантом они обязаны несокрушимой уверенности в себе. И, конечно же, трудолюбию. Что ожидает Львов в 2021 году Белого Железного Быка, расскажет Ivona.

Любовь

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Львы редко обделены вниманием и на любовном фронте у них практически всегда что-то происходит. Но настоящее и искреннее чувство встречается им довольно редко: свое сердце Львы готовы открыть далеко не каждому, к тому же не все способны оценить такой жест. Поэтому Львы, несмотря на обилие поклонников, часто одиноки в душе. Уже весной Белый Бык предоставит им возможность это исправить. Но за любовь вам придется побороться в первую очередь с собой. Ваша гордыня и всяческие проверки потенциального партнера на начальном этапе отношений могут значительно остудить его пыл. Ломать себя не нужно, но научится доверять и быть внимательней к партнеру стоит.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Лев freepik.com

Здоровье

Львам, особенно сердечникам, стоит пересмотреть свой образ жизни. Ваш организм и так работает на износ, не добавляйте ему работы. Налаженный сон и небольшая, но регулярная физическая активность не только улучшит ваше здоровье, но и вдохновит на другие положительные изменения в вашей жизни.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Лев freepik.com

Семья

В 2021 году Львы будут искать идеальный баланс между работой и личной жизнью. Но в определенный момент им все же придется выбирать между решением срочных домашних проблем и улучшением финансового благосостояния. Астрологи советуют не рвать жилы, а решать проблемы по мере их поступления. Избавиться от навалившихся проблемы одним махом и больше никогда о них не вспоминать Львам вполне по силам. Правда, восстанавливаться после такого геройства придется долго и мучительно, что едва ли хорошо отразится на ваших близких.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Лев freepik.com

Карьера

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Для Львов 2021 год станет идеальным периодом для начала бизнеса или расширения уже имеющегося. На пути вам встретится несколько любопытных личностей, которые станут надежными партнерами или инвесторами, и благодаря которым вам удастся подняться. Если судьба предоставит вам шанс, не стоит от него отказываться, разве что риски будут крайне неразумными. Львы, карьера которых их и так вполне устраивает, будут втянуты в несколько пренеприятнейших конфликтов, из которых удастся выйти лишь в том случае соблюдения нейтралитета. В остальном оставайтесь вежливыми, внимательными и активными членами рабочего коллектива. И не забывайте делиться свежими идеями! Ваше начальство их очень ценит.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Лев freepik.com

Деньги

Зарабатывать деньги Львы умеют, а вот с тем, чтобы грамотно распорядиться, часто возникают проблемы. Львам часто улыбается удача, что дает им ложную уверенность в том, что деньги - ресурс бесконечный. В 2021 году Белый Бык решит преподать Львам жизненный урок, который те запомнят надолго: всегда должна быть финансовая подушка. В поисках способов решения финансовых проблем Львы придут к инвестированию, что со временем может стать их стилем жизни.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Лев freepik.com

Полные астрологические прогнозы на 2021 год для других знаков Зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак.

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