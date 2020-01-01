Кому-то повезет в любви, а кто-то обретет себя!

Гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака depositphotos.com

Всем нам не терпится приоткрыть завесу тайны и узнать, что же нас ждет в Новом 2021 году. Какие сюрпризы приготовил для всех знаков Зодиака Железный Белый Бык, расскажет Ivona.

Овен

Гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака pinterest.com

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В жизни Овнов появится много знакомств, которые принесут им пользу. Но не нужно во всем искать свою корысть. Иногда стоит и отдаться на волю чувствам! Железный Бык благоволит Овнам, которые решат открыть свое сердце для новых впечатлений: будь то романтическое приключение, или осуществление безумной детской мечты.

Телец

Гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака pinterest.com

2021 год позволит Тельцам разрешить все карьерные вопросы. Придется потрудиться, но здоровые амбиции Телец сможет удовлетворить сполна. Не стоит распылять свое внимание по пустякам, сосредоточьтесь на том, что для вас действительно важно.

Близнецы

Гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака pinterest.com

Деятельным Близнецам будет сложно справиться с застоем в начале 2021 года. Но взгляните на это с положительной точки зрения: вам Судьба дает уникальный шанс восстановить силы и заняться самосовершенствования. К средине года вы почувствуете прилив сил для новых свершений. Но расходуйте ресурсы экономно. Никакой успех не стоит вашего здоровья.

Рак

Гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака pinterest.com

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Раки в новом 2021 году рискуют уйти в себя, из-за чего они могут пропустить свою счастливую звезду. Пора выбираться из своего панциря навстречу новым знакомствам и приключениям, которых будет в год Белого Быка в избытке. Не бойтесь показаться смешными или нелепыми: ваше естественное очарование поможет наладить полезные связи на работе, или обрести желанного спутника жизни.

Лев

Гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака pinterest.com

Для Львов год будет сложным в романтическом плане: вы рискуете остаться у разбитого корыта, если не будете уделять должное внимание партнеру. Проблемы в отношениях повлияют на все сферы вашей жизни, поэтому будьте осторожны, прежде чем проявлять свою фирменную гордыню по отношению к близким. На то они и близкие, что знают вас вдоль и поперек. Они уже любят и ценят вас. Пришло время ответить им тем же.

Дева

Гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака pinterest.com

Девам придется умерить свой пыл и научится прислушиваться к окружающим. Иначе их ждет крах и одиночество. Не забывайте, что ошибки - тоже опыт, не стоит впадать в отчаяние, если что-то пошло не по плану. Принимайте помощь с благодарностью, положитесь на Судьбу и прислушайтесь к ее мудрым урокам.

Весы

Гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака pinterest.com

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Пришло время пересмотреть свои приоритет и ценности, в особенности, если вам долго не удается достичь желаемой цели. Возможно, вы где-то свернули не туда, и теперь пожинаете плоды своей легкомысленности. Положитесь на помощь друзей и близких, они подскажут вам правильный путь и поддержат в минуты сомнений.

Скорпион

Гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака pinterest.com

Скорпионам в гол Железного Быка предстоит самая тяжелая работа - работа над собой. Именно это поможет вам изменить свою жизнь к лучшему. Займитесь образованием, уделите внимание здоровью, научитесь, наконец, слушать окружающих! Отриньте материальное, время позаботиться о своем духовном состоянии. Тем более что силы для этого вам любезно предоставит покровитель 2021 года.

Стрелец

Гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака pinterest.com

Новый год принесет Стрельцам множество приятных впечатлений: найдется место и путешествиям, и самореализации. Следуйте зову сердца: оно ваш верный советчик на 2021 год. И не забудьте про хобби: увлечения могут принести вам не только моральное отдохновение, но и признание и доход.

Козерог

Гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака pinterest.com

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В новом году Козерогам стоит поработать над своими отношениями. Белый Бык будет не только благоволить укреплению деловых связей, но и поддержит в поиске партнера. Семейным Козерогам также рано почивать на лаврах - вам придется использовать всю свою дипломатичность и мудрость, чтобы сохранить то, что уже создано.

Водолей

Гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака pinterest.com

Водолеям представится уникальный шанс улучшить свою личную жизнь: одинокие представители этого знака Зодиака обретут верного спутника, семейные - славно поработают над своими отношениями. И это все - без особых усилий. Пользуйтесь моментом и помните: иногда то, что вы ищете, идет рука об руку рядом с вами.

Рыбы

Гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака pinterest.com

Случайности не случайны - вот о чем следует помнить Рыбам. Не стоит быть слишком доверчивыми, но и впадать в паранойю тоже не нужно. Полагайтесь на интуицию и на плоды собственного труда. Уж они-то точно вас не подведут. И будьте внимательны к тем, кому открываете свое сердце: в отчаянных попытках найти надежного партнера вы можете жестоко разочароваться в окружающих.

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