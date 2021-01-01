Кому стоит уделить внимание семье, а кого ожидает несметное богатство?

Гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака по восточному календарю freepik.com

Каким будет год Белого Железного Быка для представителей китайского Зодиакального круга, расскажет Ivona.

Крыса/Мышь

Гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака по восточному календарю pinterest.com

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В грядущем 2021 году Крыса окажется в центре внимания. Ее ждут взлеты и падения, приключения, авантюры, успешные сделки и полезные знакомства. Такой успех не надоест Крысе, и она захочет разделить его с близкими. Прогнозируются также непредвиденные траты, которые, впрочем, будут связаны с приятными событиями.

Бык/Вол

Гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака по восточному календарю pinterest.com

Своим сородичам Белый Бык поблажек давать не будет, и вознаграждать различными благами станет лишь тех, кто этого действительно достоин. Впрочем, увиливать от своих обязанностей Быки не привыкли. На что им действительно необходимо обратить внимание, так это упрямство. Быкам стоит научиться гибкости и благоразумию, если им не хочется оказаться затоптанными покровителем года.

Тигр

Гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака по восточному календарю pinterest.com

Все проблемы, которые Тигр старательно откладывал “на потом“ внезапно нахлынут на него в год Белого Быка, требуя немедленного разрешения. Не мудрено, что Тигр впадет в меланхолию, сетуя на несправедливость судьбы. Однако именно размышления о собственной жизни приведут его в итоге к тому, что мировоззрение изменится. В дальнейшем это сыграет только на руку Тигру: он сумеет сделать правильные выборы и изменить свою жизнь, и жизнь дорогих ему людей к лучшему.

Кролик/Кот

Гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака по восточному календарю pinterest.com

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Активных и жизнелюбивых Кроликов весь год будут окружать лишь добрые и верные друзья. Именно с ними во многом и будет связан успех Кроликов в год Белого Быка. Круг общения значительно расширится, а недоброжелатели отсеются сами по себе. Но всегда полагаться на случай тоже не стоит. Кроликам нужно доверять своей интуиции и прислушиваться к голосу разуму хоть изредка.

Дракон

Гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака по восточному календарю pinterest.com

Драконов ждет головокружительный успех в деловой сфере: работы предстоит много, но делать ее они будут с удовольствием. Год Быка настолько увлечет их своими перспективами, что Драконы могут отказаться от многого, в том числе и от близких людей, ради достижения своих целей. Но чего стоит успех, если его не с кем разделить. Астрологи советуют Драконам не зацикливаться на одной лишь карьере, и уделять немного времени и духовной пище.

Змея

Гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака по восточному календарю pinterest.com

Этот год окажется знаковым для Змей, поэтому астрологи советуют задуматься в первую очередь о своем будущем. Если Змея проявит должную проворность, весьма вероятно, что следующий год она будет встречать уже в кругу верных друзей и любимых где-то в другом конце мира.

Лошадь

Гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака по восточному календарю pinterest.com

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В 2021 году Лошадкам не придется много пахать, чтобы обзавестись доходом, в финансовой сфере им повезет. Но лениться и зазнаваться не стоит, Белый Бык будет благоволить лишь тем, кто знает цену деньгам. Не стоит Лошади забывать и о благотворительности - добрые дела принесут им не только моральное удовлетворение, но и вес в обществе.

Коза/Овца

Гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака по восточному календарю pinterest.com

Одиноким Козам улыбнется удача: возможно год и не закончится под звук свадебного марша, но верного спутника жизни они встретят. Приятным будет год Быка и для тех, чья личная жизнь устроена. Им уготована возможность улучшить свои навыки и расширить кругозор в профессиональной сфере. Козам стоит окружить себя единомышленниками и просто мудрыми людьми со свежими идеями.

Обезьяна

Гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака по восточному календарю pinterest.com

Новый 2021 год особенно порадует тех Обезьян, которые давно мечтают об изменениях на карьерном поприще: их заметят, их оценят и непременно вознаградят за труды. А потрудиться придется немало, но Обезьяне это только на пользу. Правда, стоит не забывать о собственном здоровье, и тщательно продумывать все варианты в поисках лучшего. Легкомысленности Белый Бык не потерпит.

Петух

Гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака по восточному календарю pinterest.com

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Белый Бык позаботится о Петухе, да так, что у него захватит дух от калейдоскопа интересных событий. Петуху в этом году будет сопутствовать удача во всем: от попыток монетизировать увлечения, до постройки нового бизнеса. Поэтому ему можно смело пускаться в самые смелые мечтания на пути к великим свершениям.

Собака

Гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака по восточному календарю pinterest.com

Год Белого Быка покажется Собаке необычайно сложным, ведь ей предстоит то, чего на избегала так долго: мирный отдых в кругу близких. Пускай она и почувствует себя в определенный момент на обочине жизни, вдали от кипящей суеты, этот перерыв ей жизненно необходим. 2021 год предоставит Собаке возможность собраться с силами и мыслями, заняться своим здоровьем и уделить внимание семье и друзьям.

Свинья/Кабан

Гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака по восточному календарю pinterest.com

Для свиньи этот год станет годом семьи и общения: множество ярких моментов, интересные знакомства, расширение кругозора. Вихрь событий может настолько захватить ее, что придется брать тайм-аут, дабы прийти в чувство. Не стоит хвататься за все и сразу, размеренность - вот главный урок, который стоит усвоить Свиньям в год Белого Быка.

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