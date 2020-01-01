Церковные праздники в декабре 2020: Когда и что отмечаем
2020-ый год подходит к концу, а это значит, что скоро начнется сезон новогодних праздников. Помимо веселых торжеств, ставших неотъемлемой частью нашей жизни, не стоит забывать и о религиозных памятных датах. Какие православные праздники нам предстоит отметить в декабре 2020, расскажет Ivona.
Календарь церковных праздников на декабрь 2020
4 декабря 2020 - Введение в храм Пресвятой Богородицы.
7 декабря 2020 - День памяти великомученицы Екатерины Александрийской.
13 декабря 2020 - День святого апостола Андрея Первозванного.
17 декабря 2020 - День великомученицы Варвары.
19 декабря 2020 - День святого Николая Чудотворца.
22 декабря 2020 - День святой Анны.
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