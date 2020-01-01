Календарь православных церковных праздников на последний месяц 2020 года.

Церковные праздники в декабре 2020: Когда и что отмечаем freepik.com

2020-ый год подходит к концу, а это значит, что скоро начнется сезон новогодних праздников. Помимо веселых торжеств, ставших неотъемлемой частью нашей жизни, не стоит забывать и о религиозных памятных датах. Какие православные праздники нам предстоит отметить в декабре 2020, расскажет Ivona.

Календарь церковных праздников на декабрь 2020

4 декабря 2020 - Введение в храм Пресвятой Богородицы.

7 декабря 2020 - День памяти великомученицы Екатерины Александрийской.

13 декабря 2020 - День святого апостола Андрея Первозванного.

17 декабря 2020 - День великомученицы Варвары.

19 декабря 2020 - День святого Николая Чудотворца.

22 декабря 2020 - День святой Анны.

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