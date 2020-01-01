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Прогноз магнитных бурь на декабрь 2020

Спецтема: Астрология
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Конец 2020 года будет достаточно напряженным.
Прогноз магнитных бурь на декабрь 2020
Прогноз магнитных бурь на декабрь 2020
freepik.com

Когда в декабре 2020 года произойдут магнитные бури, а также о их особенностях расскажет Ivona.

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3 декабря 2020 - геомагнитные колебания средней степени тяжести. Первая магнитная буря декабря затронет в основном тех, кто страдает хроническими заболеваниями и различными психологическими расстройствами. Их состояние может обостриться, однако тяжелых последствий не предвидится. Несмотря на этот утешительный прогноз, терять бдительность не стоит: постарайтесь не перетруждать себя, избегать конфликтов, провести день на свежем воздухе и иметь аптечку с препаратами первой необходимости под рукой. Для метеочувствительных людей эта магнитная буря также не пройдет незамеченной: специалисты отмечают, что геомагнитные колебания 3 декабря будут сопровождаться мигренями, повышенного психической возбудимостью и нарушениями сна. Пик первой бури декабря 2020 придется на обеденное время, и под вечер она утратит свою интенсивность.

Прогноз магнитных бурь на декабрь 2020
Прогноз магнитных бурь на декабрь 2020
freepik.com

26 декабря 2020 - ожидается сильная магнитная буря. Особенно восприимчивыми к ее проявлениям окажутся люди преклонного возраста, “сердечники“, и те, кто страдает метеочувствительностью. К этой магнитной буре лучше всего подготовиться заранее: за 2-3 дня до ее начала отказаться от кофеиносодержащих напитков, жирной пищи, регулярно проветривать жилые помещения, принимать контрастный душ перед сном. Такие меры предосторожности облегчат последствия геомагнитных колебаний. Впрочем, от последствий этой магнитной бури не застрахованы и те, кто к ним обычно не восприимчив. Возможны нарушения сна, апатия и рассеяность. Поэтому за руль нужно садиться с осторожностью, а решение важных вопросов лучше отложить до момента, когда на самочувствие не будут влиять геомагнитные колебания.

Прогноз магнитных бурь на декабрь 2020
Прогноз магнитных бурь на декабрь 2020
freepik.com

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28-29 декабря 2020 - последняя магнитная буря 2020 года начнется утром 28 декабря (около 6:00), и достигнет максимальной интенсивности к вечеру. Самым тяжелым окажется период с десяти вечера 28 декабря до обеда 29 декабря. Затем буря пойдет на спад. Во время пика геомагнитных колебаний ожидается обострение хронических заболеваний и состояний, до и после него - высокая психическая возбудимость и повышенная утомляемость. Колебания настроения и общая слабость причинят немало неудобств не только метеозависимым людям, но и тем, кто обычно подобными проблемами не страдает.

Прогноз магнитных бурь на декабрь 2020
Прогноз магнитных бурь на декабрь 2020
freepik.com

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Теги: магнитные бури, магнитные бури 2020, магнитная буря, метеозависимость, метеочувствительность, зима 2020
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Источник: ivona)bigmir.net

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