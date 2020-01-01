Как научиться не спускать все деньги на ненужные вещи, и от чего следует отказаться .

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Необдуманные покупки, оплата всевозможных курсов и прочее приводят к опустошению кошелька. Страдает ваш семейный бюджет, вы отказываетесь от каких-то более важных вещей, и в итоге, ни к чему хорошему это не приводит.

Научиться экономить и не транжирить денежки – можно, главное – попробовать.

Составляйте список и вычеркивайте лишнее

Эти правила научат вас экономить деньги freepik.com

На первый взгляд кажется, что совет элементарный и простой, но, увы, это не так. Вы должны не только составлять список самых необходимых вещей, предметов и продуктов, но и вычеркнуть все лишнее.

Например, насмотревшись кулинарных блогеров, вам захотелось накупить всевозможные специи и дополнительную кухонную утварь, но будете ли вы этим пользоваться, когда спадет эйфория? Также это касается чего-либо. Любая трата должна быть обдумана. Если покупка нового платья вам приносит счастье, и оно вам необходимо, – берите, если же хотите просто отдать дань моде и приобрести что-то для одного кадра в соцсеть – забудьте, оно того не стоит. Идя на шопинг со списком необходимого, ваши шансы на непредвиденные покупки уменьшается в разы.

Эти правила научат вас экономить деньги freepik.com

Ведите персональную бухгалтерию

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Спешим вас заверить, что собирать все чеки не нужно – это только хлам в вашем доме. Заведите себе блокнот, или используйте заметки в своем телефоне. Все суммы трат можно записывать там. Но лучше скачать на гаджет приложение для контроля личного бюджета. К счастью, к концу 2020 года таких прог достаточно, их функционал и возможности вас впечатлят. Месячная и годовая статистика покажет, где у вас слабые стороны, и на что вы тратите больше.

Эти правила научат вас экономить деньги freepik.com

И чтобы уже точно начать экономить и не спускать деньги на ветер, вас следует: отказаться от брендированных вещей, сократить затраты на комиссию (при любых операциях и переводах), не покупать еду на заправках, наедаться перед походом в магазин, не покупать скоропортящиеся продукты, не создавать безразмерный гардероб и прочее.

Вы, как никто другой, знаете свои потребительские привычки – пересмотрите их, и постарайтесь от них избавиться. И главное – не трать время впустую. Время – деньги!

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