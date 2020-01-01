Полный график ухода за домашними растениями и цветами в последний месяц 2020 года.

Лунный календарь для комнатных растений на декабрь 2020 freepik.com

Как ухаживать за цветами по лунному календарю в декабре 2020 года расскажет Ivona.

1 декабря 2020 - убывающая Луна в Близнецах. Пересадку лучше отложить, зато можно заняться удобрением, подкормкой и борьбой с вредителями.

Лунный календарь для комнатных растений на декабрь 2020 freepik.com

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2 декабря 2020 - убывающая Луна в Раке. Благоприятный период для обработки растений от загрязнений и высадки домашней зелени. Пересадка возможна лишь в крайнем случае.

3 декабря 2020 - убывающая Луна в Раке. Пересаживать растения можно исключительно в случае необходимости.

4 декабря 2020 - убывающая Луна в Раке. Займитесь посадкой и уходом за пищевой зеленью вроде микрогрина, базилика, лука на перо и пр.

5 декабря 2020 - убывающая Луна во Льве. Неблагоприятный день для пересадки, возможен уход за декоративными цветущими растениями.

6 декабря 2020 - убывающая Луна во Льве. Пересадку и уход за растениями отложите до более удачного дня.

7 декабря 2020 - убывающая Луна в Деве. Уделите внимание борьбе с вредителями и позаботьтесь о влажности воздуха в вашем домашнем саду.

Лунный календарь для комнатных растений на декабрь 2020 freepik.com

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8 декабря 2020 - убывающая Луна в Деве. Благоприятный день для уборки и подготовки инвентаря.

9 декабря 2020 - убывающая Луна в Весах. Пересадка в этот день пройдет удачно и обеспечит растениям устойчивость к болезням и вредителям.

10 декабря 2020 - убывающая Луна в Весах. Показан уход за домашними хвойными растениями.

11 декабря 2020 - убывающая Луна в Скорпионе. Удачный период для пересадки и удобрений.

12 декабря 2020 - убывающая Луна в Скорпионе. Сегодня возможен полив и подкормка домашних растений, а также высадка семян.

13 декабря 2020 - убывающая Луна в Стрельце. Внесите сухие удобрения, а также проведите работы против вредителей.

Лунный календарь для комнатных растений на декабрь 2020 freepik.com

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14 декабря 2020 - Новолуние в Стрельце. Пересадка и высадка растений противопоказана, займитесь профилактическими работами.

15 декабря 2020 - растущая Луна в Козероге. Пересаживать домашние цветы можно по необходимости.

16 декабря 2020 - растущая Луна в Козероге. Благоприятный период для прикормки растений.

17 декабря 2020 - растущая Луна в Водолее. Уделите внимание водным процедурам и борьбе с вредителями.

18 декабря 2020 - растущая Луна в Водолее. Продолжайте полив и опрыскивание по необходимости, возможно также внесение удобрений.

19 декабря 2020 - растущая Луна в Водолее. Проведите сегодня работы, направленные против вредителей. Также возможен полив и прикормка.

Лунный календарь для комнатных растений на декабрь 2020 freepik.com

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20 декабря 2020 - растущая Луна в Рыбах. Полив цветущих растений и внесение органических удобрений.

21 декабря 2020 - растущая Луна в Рыбах. Благоприятный период для влажно уборки домашнего сада, а также заготовки семян и саженцев.

22 декабря 2020 - растущая Луна в Овне. Полив и пересадка противопоказаны, займитесь высадкой пищевой зелени и обработкой растений от вредителей.

23 декабря 2020 - растущая Луна в Овне. Неблагоприятный день для любых работ с домашними растениями.

24 декабря 2020 - растущая Луна в Овне. Обработка растений от вредителей и заготовка инвентаря.

25 декабря 2020 - растущая Луна в Тельце. Пересадка возможна, если в этом есть необходимость.

Лунный календарь для комнатных растений на декабрь 2020 freepik.com

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26 декабря 2020 - растущая Луна в Тельце. Любые работы с домашними цветами и растениями сегодня произведут благоприятный эффект.

27-28 декабря 2020 - растущая Луна в Близнецах. Обработайте растения от вредителей, возможна пересадка исключительно вьющихся видов.

29 декабря 2020 - растущая Луна в Близнецах. Продолжаем обработку от вредителей. Можно также удалить засохшие листочки, веточки и соцветия.

30 декабря 2020 - Полнолуние в Раке. Любые работы с домашними растениями лучше отложить до более удачного периода.

31 декабря 2020 - убывающая Луна в Раке. Возможна пересадка и перевалка комнатных растений при необходимости.

Лунный календарь для комнатных растений на декабрь 2020 freepik.com

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