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Выращивать микрозелень несложно, а собирать первый урожай можно уже через 5-10 дней. Как это сделать в домашних условиях, расскажет Ivona.

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В качестве микрогрина выращивают: латук, салат, кресс-салат, рукколу, базилик, кориандр, горчицу, подсолнечник, кукурузу, чечевицу, горох, нут, редьку, редис, морковь, редис, злаковые, капусту (белокочанную, красную, брокколи и пр.).

Микрозелень легко усваивается. В молодых побегах содержатся витамины групп А, В, С и К, белок, бета-каротин, фосфор, калий, магний и железо. При этом концентрация полезных веществ в микрогрине в 40 раз превышает количество питательный микроэлементов в зрелых стеблях и листьях растений.

Как выращивать микрозелень дома: ТОП-5 способов freepik.com

Не удивительно, что такой продукт, как микрозелень, заслужил в короткие сроки значительную популярность среди поклонников здорового образа жизни. Микрогрин используют в качестве вкусовых добавок и украшений для закусок, основных блюд, как гарнир к мясу, а также как важный элемент фитококтейлей.

Микрозелень в домашних условиях: Способы выращивания

В грунте

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Замочите семена в соответствии с инструкцией на упаковке. В невысокий контейнер без отверстий насыпьте грунт для рассады (слой в 3-4 см). Выложить семена в почву, слегка присыпать землей, смочить водой из пульверизатора. Накрыть контейнер прозрачной крышкой или пищевой пленкой (их можно снять, когда появятся ростки), и поставить его в место с хорошим освещением. Ростки сбрызгивать водой из распылителя до 3 раз в день. Употреблять микрозелень можно, когда на ростках появятся 1-2 настоящих листочка. Обычно микрогрин срезают кухонными ножницами непосредственно перед употреблением. Хранить зелень можно в холодильнике в герметичной емкость до 7 дней.

Как выращивать микрозелень дома: ТОП-5 способов freepik.com

На вате

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Невысокий контейнер без отверстий выстелить слоем ваты или ватных дисков, хорошо увлажнить их. Перед высадкой семена замочить в воде на 15-20 минут, затем равномерно разложить по поверхности ваты, контейнер накрыть крышкой, пленкой или стеклом. Далее выращивать по аналогии с первым способом: ждать всходов, затем регулярно опрыскивать до появления первых листочков.

На бумаге

На дно контейнера выложить влажные бумажные полотенца или туалетную бумагу, на них - замоченные на 20 минут семена. Дальше - по схеме приведенной выше. Важно запомнить: бумага должна быть влажно постоянно, но не мокрой, иначе это повредит корневую систему ростков.

Как выращивать микрозелень дома: ТОП-5 способов freepik.com

На марле

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Способ выращивания, аналогичный методу с ватой и бумагой. Но выращивание микрогрина на марле имеет свои преимущества: благодаря текстуре ткани, зелень можно не срезать, а аккуратно вынимать из ячеек вместе с корнем, что значительно повышает ее пищевую ценность.

В банке

В стеклянную банку выложить семена, залить водой на 24 часа. Горлышко банки закрыть марлевым отрезом, зафиксировать резинкой. Затем воду слить через ткань, через нее же промыть семена. Установить банку в поддон под наклоном (около 30 градусов) - в таком положении она должна находится до конца выращивания микрогрина. Поставить поддон с банками в место с хорошим освещением. Промывать семена, а затем и ростки до появления первых листочков 2-3 раза в день. Перед употреблением микрозелень также лучше промыть.

Как выращивать микрозелень дома: ТОП-5 способов freepik.com

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