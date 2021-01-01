Где можно встретить новый год 2021 в Украине и за ее пределами .

Где встретить Новый год 2021 в Украине и за границей

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2020 год для всех украинцев выдался не простым, и многие сейчас в предвкушении нового 2021 года. Астрологи уверяют, что год Белого Металлического Быка должен быть более позитивным и удачным.

Новый год многие будут встречать в семейном кругу - карантин внес свои коррективы, о корпоративах и ресторанных вечеринках стоит забыть до лучших времен.

Ivona расскажет, где лучшие места для встречи нового 2021 года в период пандемии в Украине и за ее пределами.

Черниговщина

Где встретить Новый год 2021 в Украине и за границей https://www.instagram.com/yulianalevchenko/

Черниговщина славится множеством интересных исторических мест. Отпраздновать всей семьей Новый год можно в самом Чернигове, а в другие дни устроить мини-тур по достопримечательностям Черниговщины. Посетите Батурино, там находится потрясающий дворец Кирилла Разумовского, а также, Цитадель Батуринской крепости. После, можно отправиться в поселок Качановка, где сохранилась великолепная усадьба Тарновских 18 века, на территории комплекса есть дворец, парк с озером, разнообразные скульптуры, церковь.

Ровненщина

Где встретить Новый год 2021 в Украине и за границей https://www.instagram.com/tvoe_rivne

Встреча Нового года - это не только застолье в ночь с 31 декабря на 1 января, но и выходные, которые растягиваются до самого Рождества. Эти каникулы можно провести нетипично, отправившись в Ровенскую область, где есть много интересных городов. Кстати, туроператоры сейчас предлагают забронировать автобусные туры в Ровно с экскурсиями по замкам Волны на Новый год. Такая 4-дневная поездка стоит на одного человека 3800 грн.

Горнолыжные курорты Украины

Где встретить Новый год 2021 в Украине и за границей freepik.com

Недавно Ivona писала о ТОП-3 самых популярных горнолыжных курортов Украины. Встретить новый год в заснеженных горах – настоящая сказка для взрослых и детей. Среди таких живописных пейзажей отдыхаешь телом и душой. Ранние бронирование уже стартовало, о стоимости отдыха можно почитать в нашем материале.

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Новогоднюю поездку сейчас нельзя спланировать. По состоянию на середину ноября 2020 года, одними из доступных направлений встречи Нового года являются Египет, Турция, Доминиканская республика, ОАЕ, Мальдивы, страны Западных Балкан, Великобритания и США. Но, учтите, что в случае полного локдауна вам придется возвращаться в Украину не одним самолетом. Выбирайте варианты те, что ближе по направлению.

Где встретить Новый год 2021 в Украине и за границей https://www.instagram.com/poehalisnami_agent

Египет

В Египте в зимнее время можно устроить себе практически летний отдых. Египет, конечно, хоть располагается на африканском материке, но, увы, с декабря по февраль там температура воздуха может опускаться до 15 градусов тепла. Вместе с купальником берите и теплые вещи.

Где встретить Новый год 2021 в Украине и за границей https://www.instagram.com/mytravel.ua/

Северная Македония

Для тех, кто еще не был в балканских странах, у вас есть шанс увидеть красоты этих земель в предстоящий зимний сезон. Если вы любите лыжи или сноуборд, тогда время познакомиться со склонами балканских горнолыжных курортов. Самые популярные — Маврово, Попова Шапка и Крушево.

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