Куда отправиться в Украине покататься на лыжах и сноуборде .

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В период пандемии у украинских туристов будет мало шансов попасть на заграничные горнолыжные курорты, к счастью, в нашей стране есть Карпаты и Закарпатье, где можно тоже отлично провести время.

Сезон для любителей зимних видов спорта стартует с декабря и длится до середины марта. Куда именно в Украине отправиться покататься на лыжах и сноуборде – читайте в нашем материале.

Зимний отдых 2020: ТОП-3 горнолыжных курортов Украины https://www.instagram.com/bukovel

Буковель

Буковель - лидер среди лучших горнолыжных курортов Украины. По стоимости - это, конечно, не из дешевых мест, но цены оправданы высоким сервисом, инфраструктурой и ухоженными трасами. Курорт порадует лыжников большим количеством подъемников и возможностью ночных катаний. Также здесь есть СПА-центр, международный детский лагерь, многочисленные бары и рестораны с гуцульской и европейской кухней.

Как добраться: на авто, или поездом до ближайших ж/д станций – Яремче, Ворохта. Потом на автобусе – расстояние 30 км.

Где проживать: остановиться можно в Яремче или в Яблунце (там тоже есть трассы, для новичков в том числе) – 13 км от Буковеля.

Горячий сезон: с 17.12.20 – по 01.01.21, и с 07.01.21 – по 17.03.21.

Зимний отдых 2020: ТОП-3 горнолыжных курортов Украины https://www.instagram.com/yuli4ka_suprun/

Славское

Курорт привлекает отдыхающих демократичными ценами и качеством трасс. До Славского удобно добраться на поезде. Основная гора курорта – Тростян, ее склоны – разной длины и сложности. На ней будет комфортно не только заядлым лыжникам, но и тем, кто только стал на лыжи. А вот гору Погар в этой местности выбирают для ночных катаний и фристайла. Местные советую новичкам начинать кататься с горы Политех.

Зимний отдых 2020: ТОП-3 горнолыжных курортов Украины https://www.instagram.com/vikulyalubimaya/

Пилипец и Подобовец

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В Закарпатской области рекомендуем отправиться в Пилипец и Подобовец. Самые длинные трассы Украины находятся в Пилипце. Отличное место для фрирайда и сноубординга. Главный козырь курорт – достопримечательность Карпат водопад Шипот.

Подобовец небольшой горнолыжный курорт, находится неподалеку от Пилипца.

Как добраться: поезд до ж/д станции Воловец.

Как видите, в нашей стране достаточно мест для активного зимнего отдыха. Бронируйте отели прямо сейчас, пока есть интересные предложения и скидки.

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