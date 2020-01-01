Можно ли заразиться коронавирусом в самолете
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Несмотря на пандемию и всемирный карантин, самолеты в большинстве направлений продолжают осуществлять рейсы.
Но так ли безопасен этот воздушный вид транспорта для путешествующих.
По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) сообщается, что случаев заражения COVID-19 во время полета крайне мало.
Получается всего один позитивный случай на каждые 27 миллионов путешественников, – рассказал сотрудник ассоциации Дэвид Пауэлл. – Мы понимаем, что это может быть заниженная оценка, но даже если бы 90% случаев не были зарегистрированы, это был бы один случай из 2,7 миллиона путешественников. Мы считаем эти цифры весьма обнадеживающими.
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Американцы также сделали заявление по поводу заражения коронавируса в самолете: когда пассажир в маске – риски заражения COVID-19 минимальны. В среднем только 0,003% зараженного воздуха может попасть в зону дыхания человека – даже если все сиденья заняты.
Ранее мы сообщали, сколько коронавирус живет на коже и других поверхностях.
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