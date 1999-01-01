Какая из железнодорожных станций является архитектурным братом-близнецом мюнхенского вокзала .

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Первое, что видит турист приезжая в любой город – железнодорожный вокзал.

Для многих населенных пунктов – это не только место, куда прибывает поезд, но одна из достопримечательностей города.

В каких же городах Украины самые красивые и архитектурные вокзалы – читай в нашем материале.

ТОП-5 самых красивых и архитектурных вокзалов Украины https://www.instagram.com/deniswithchub/

В Чернигове находится самый сказочно-пряничный вокзал. Это второй вокзал в городе, его построили после того, как была разрушена во время Второй мировой войны первая железнодорожная станция. Вокзал торжественно открыли в 1948 году, по легенде он был сведен по эскизам немецкого военногопленного Ганса.

ТОП-5 самых красивых и архитектурных вокзалов Украины instagram.com/nastenka_chs8/

ТОП-5 самых красивых и архитектурных вокзалов Украины pinterest.com

Жмеринская железнодорожная станция

Вокзал в Жмеринке был построен в 1865 году. Эта станция, по архитектурному решению, - младший брат-близнец мюнхенского вокзала. Существует легенда: когда Николай II приехал оценить вокзал, то нецензурно высказался, правда, неизвестно с какой интонацией это было. Архитектор принял такой отзыв в негативном ключе, он посчитал, что императору не понравилась его работа, и он покончил жизнь самоубийством. В 2011 станцию отреставрировали.

ТОП-5 самых красивых и архитектурных вокзалов Украины pinterest.com

Львовский вокзал славится не только своей красотой, но и большим пассажиропотоком. Кстати, именно во Львове в 1861 году появился первый вокзал на территории Украины. Здание было разрушено во время Второй мировой войны. После этих событий он познал масштабные перестройки.

ТОП-5 самых красивых и архитектурных вокзалов Украины instagram.com/sparklysparklespark/

Вокзал в Козятине

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Невероятно красивый вокзал в Козятине. В 1899 году железнодорожный вокзал считался одним из лучших в Российской империи. Убранство здания поражало. В зале вокзала висела бронзовая люстра, которая не давала покоя немцам. Во время Второй мировой войны они хотели ее вывести в Германию. Но их план провалился, они успели ее довезти только до Одессы. По некоторым неподтверждённым фактам эта люстра сейчас радует своей красотой зрителей в оперном театре.

ТОП-5 самых красивых и архитектурных вокзалов Украины instagram.com/typical_cv/

В Черновцах вокзал появился на 5 лет позже после львовского, в 1866 году. Для здания, архитекторы выбрали стиль модерна, его фасад украшает фигуры языческой богини Ириды и ангелов, по задумке авторов они символизируют гостеприимство буковинцев. Черновицкий вокзал был отреставрирован в 1999 году.

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