Какие комнатные растения не только очищают воздух в квартире, но и могут причинить вред здоровью .

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Когда мы покупаем растения в дом, то не сильно задумываемся о последствиях. К сожалению, не все представители зеленого мира несут красоту.

Некоторые виды цветов могут нанести урон не только вашему здоровью, но и вашим детям, а также домашним питомцам.

Ядовитых представителей среди комнатных цветов очень много. Ivona собрала лишь часть самых популярных растений, с которыми нужно быть осторожными, а еще лучше навсегда с ними попрощаться.

Перед выбором конкретного вида цветка, обязательно почитайте о нем информацию в интернете.

Какие комнатные цветы нельзя держать в доме pinterest.com

У семейство молочайных множество разновидностей: от похожих на кактусы и до миниатюрных пальм. У цветка молочая ядовитые колючки. Его листва и стебли содержат сок, который при попадании в пищевод вызывает сильное отравление. А вот от контакта с кожей или слизистой могут образоваться ожоги и раздражения.

Какие комнатные цветы нельзя держать в доме pinterest.com

Если у вас в доме есть аглаонема, то знайте, польза от него есть: этот цветок очищает и дезинфицирует воздух. Но сок данного комнатного растения ядовитый, так что будьте осторожны с ним. Если хотите пересадить или заняться уходовыми действиями – наденьте перчатки.

Какие комнатные цветы нельзя держать в доме pinterest.com

Паслен – зеленый кустарник с ярко-оранжевыми плодами. Вот только эти привлекающими плоды ядовиты и опасны. Они могут вызвать отправление. Такая заметная окраска ягод привлекает детей и животных, дабы избежать последствий – просто откажитесь от такого цветка дома.

Также к списку ядовитых комнатных растений относятся: олеандр, диффенбахия, алоказия, кротон, азалия, плющ вечнозеленый, цикламен, броваллия, монстера, примула и многие другие.

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