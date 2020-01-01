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Какие комнатные цветы нельзя держать в доме

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Какие комнатные растения не только очищают воздух в квартире, но и могут причинить вред здоровью .
Какие комнатные цветы нельзя держать в доме
Какие комнатные цветы нельзя держать в доме
pinterest.com

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Когда мы покупаем растения в дом, то не сильно задумываемся о последствиях. К сожалению, не все представители зеленого мира несут красоту. 

Некоторые виды цветов могут нанести урон не только вашему здоровью, но и вашим детям, а также домашним питомцам. 

Ядовитых представителей среди комнатных цветов очень много. Ivona собрала лишь часть самых популярных растений, с которыми нужно быть осторожными, а еще лучше навсегда с ними попрощаться. 

Перед выбором конкретного вида цветка, обязательно почитайте о нем информацию в интернете. 

Какие комнатные цветы нельзя держать в доме
Какие комнатные цветы нельзя держать в доме
pinterest.com
Молочай

У семейство молочайных множество разновидностей: от похожих на кактусы и до миниатюрных пальм. У цветка молочая ядовитые колючки. Его листва и стебли содержат сок, который при попадании в пищевод вызывает сильное отравление. А вот от контакта с кожей или слизистой могут образоваться ожоги и раздражения. 

Какие комнатные цветы нельзя держать в доме
Какие комнатные цветы нельзя держать в доме
pinterest.com
Аглаонема 

Если у вас в доме есть аглаонема, то знайте, польза от него есть: этот цветок очищает и дезинфицирует воздух. Но сок данного комнатного растения ядовитый, так что будьте осторожны с ним. Если хотите пересадить или заняться уходовыми действиями – наденьте перчатки. 

Какие комнатные цветы нельзя держать в доме
Какие комнатные цветы нельзя держать в доме
pinterest.com
Паслен

Паслен – зеленый кустарник с ярко-оранжевыми плодами. Вот только эти привлекающими плоды ядовиты и опасны. Они могут вызвать отправление. Такая заметная окраска ягод привлекает детей и животных, дабы избежать последствий – просто откажитесь от такого цветка дома. 

Также к списку ядовитых комнатных растений относятся: олеандр, диффенбахия, алоказия, кротон, азалия, плющ вечнозеленый, цикламен, броваллия, монстера, примула и многие другие. 

Ранее мы писали о том, как изменить интерьер в квартире своими руками.

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Теги: цветы, ядовитые растения, комнатные цветы, комнатные цветы в квартире
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Источник: Ivonа bigmir)net

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