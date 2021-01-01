Что ожидает Дев в Новом году Белого Железного Быка?

Дев очень сложно удивить, так как их интуиция в сочетании с несокрушимым логическим мышлением позволяет им просчитывать все на два шага вперед. Поможет ли им эта супер-способность в новом году? Что ожидает Дев в 2021 году Белого Железного Быка, расскажет Ivona.

Любовь

Читай также: Что делать, если все раздражает

Девам сложно поверить в романтику, ведь она не поддается логическим объяснениям. Но это вовсе не значит, что они не хотят ее. Самые закоренелые скептики в тайне надеются встретить свою Судьбу на белом коне и ищут ее в любом потенциальном партнере. И каждый раз разочаровываются так сильно, что дают себе обет больше никогда и не надеяться. Но надеются. И эти мечты сбудутся в 2021 году. Партнер может встретиться вам при необычных обстоятельствах (будет, что детям рассказать) и пройдет с вами долгий путь. Постарайтесь приструнить свою вспыльчивость и гордость, и в конце года вам, возможно, удастся надеть колечко на безымянный палец.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Дева freepik.com

Здоровье

Всеконтролирующие Девы пристально следят за своим здоровьем, поэтому особых проблем в 2021 у них не предвидится. Правда, астрологи советуют не забывать о витаминах (особенно группы D), добавить в свой рацион больше протеинов и как можно больше гулять на свежем воздухе. Считаете пешие прогулки пустой тратой времени? Совместите приятно с полезным: слушайте аудиокниги, решайте в уме логические задачи, тренируйте память, заучивая стихи или иностранные слова.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Дева freepik.com

Семья

Год Белого Быка окажется для Дев достаточно насыщенным, поэтому они рискуют утратить связь и нарушить идиллию в общении с семьей. Вам может показаться, что они тянут вас ко дну, посягают на вашу свободу, в общем, всячески препятствуют вашему успеху. Но это не так. Постарайтесь быть терпимее к недостаткам близких, и в них вы найдете отдушину и отдохновение.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Дева freepik.com

Карьера

Читай также: Как вернуть бывшего по знаку Зодиака?

Белый Бык, повелитель 2021 года, предоставляет Девам уникальную возможность воплотить в жизни их самые смелые амбиции и сокровенные желаний. Заведите себе блокнот, в которые будете записывать новые идеи. И не смущайтесь озвучивать их начальству: ваше умение найти необычный, творческий подход к решению любых проблем руководство сможет оценить по достоинству не только словесно, но и материально. Настало время проявить себя!

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Дева freepik.com

Деньги

Девы достаточно талантливы и умны, чтобы зарабатывать деньги без особых усилий. Такой талант может создать у Дев в 2021 году ощущение ложной безопасности. Они не способны даже в страшном сне представить, что с их финансовым положением может случиться что-то дурное. Это и может толкнуть их на непредвиденные расходы. Опомнятся Девы лишь тогда, когда их “бездонный“ кошелек начнет стремительно худеть. Впрочем, остановиться эту напасть Девы сумеют в два счета. Главное - не вините в случившемся окружающих: деньги найдутся, а натянутость в отношениях останется. И избавьтесь, наконец, от лишних вещей! Ваша тяга к накопительству до добра не доведет.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Дева freepik.com

Полные астрологические прогнозы на 2021 год для других знаков Зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.