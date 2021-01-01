Что ожидает Овнов в Новом году Белого Железного Быка?

Активных Овнов ждет успех, пускай их порой и заносит на поворотах. Если они найдут в себе силы для самоконтроля, то Белый Бык любезно одарит их всевозможными благами. Что ожидает Овнов в 2021 году Белого Железного Быка, расскажет Ivona.

Любовь

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Амур пошлет не одну стрелу в сторону Овна в 2021 году. Все, что останется вам - наслаждаться зарождающимися отношениями, которые обещают стать длительными, а то и на всю жизнь. Белый Бык благоволит Овнам в любовной сфере, так что заключить брак, если таковой намечается, лучше до конца 2021 года. А тем, кто уже давно обрел свою половинку, астрологи советуют умерить свой пыл и быть более внимательными к чувствам возлюбленных: ваше упрямство и напористость могут сделать невыносимо больно дорогому вам человеку.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Овен freepik.com

Здоровье

Обычно Овны бережно относятся к своему физическому здоровью, поэтому в 2021 году их организм лишь скажет им “спасибо“. Серьезных проблем не предвидится, но и пускать все на самотек не стоит: вам нужна дисциплина. И будьте внимательный к своему эмоциональному состоянию: что только от здорового тела, если вы “выгорите“ психологически? Не нужно проверять свою нервную систему на прочность.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Овен freepik.com

Семья

Лучший способ провести с семьей время в 2021 году - совместные путешествия. Даже вылазка за город на выходных укрепит отношения Овна с близкими. Не забывайте показывать свою заботу тем, кто вам дорог, и не зацикливайтесь на материальном: дорогущая стиральная машинка не заменит вашей маме живое общение с вами. Баловать, безусловно, нужно, но спокойный, вдумчивый разговор - тоже подарок, который будет важен и дарителю, и получателю.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Овен freepik.com

Карьера

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Поиск работы мечты для Овна могут увенчаться успехом в 2021 году, так что готовить качественное резюме можно уже сейчас. Не скупитесь на похвалу, но и не переусердствуйте, иначе ваша гордыня сыграет с вами злую шутку. Для тех, кто уже достиг желаемого, этот год будет также успешным. Вы почувствуете себя уверенней на занимаемой должности, и сумеете расположить к себе коллег и начальство. Но, увы, не обойдется без завистников. Астрологи советуют держать их поближе к себе - так будет легче их контролировать, и упреждать интриги и козни.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Овен freepik.com

Деньги

В Новом 2021 году Овнам удастся накопить кругленькую сумму. Финансовые возможности так и будут к вам липнуть, только работай, да карманы подставляй. Но есть одно огромное “но“: чем больше будет ваш капитал, тем сложнее вам будет бороться с искушением промотать все разом, причем на всякую ерунду. Чтобы сохранить и приумножить богатство, постарайтесь вкладывать заработанные деньги, но только не в валюту.

Полный астрологический прогноз на 2021 год: Овен freepik.com

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